Football. Ligue 1 : L’OGC Nice, l’autre club du Sud

"Despi 1904". En Nissart, le patois niçois, ces deux mots signifient "Depuis 1904". Voilà 116 ans que l’aigle niçois protège le club et la ville en ouvrant avec fierté ses grandes ailes sur l’écusson de l’OGC Nice. Entraînés par Patrick Vieira, les Aiglons ont effectué une bonne saison 2019-2020 en étant à la cinquième place du championnat, au moment de l’arrêt de la compétition pour cause de coronavirus. Les Niçois vont retrouver le parfum des soirées européennes sous plusieurs conditions. "Le Gym" sera qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa : si le PSG gagne les deux coupes nationales ou si Paris ne gagne que la Coupe de France ou encore si seule la Coupe de la Ligue peut se jouer et si encore aucune des deux finales ne peut se jouer. Les joueurs de Patrick Vieira seront qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa si le PSG ne gagne que la Coupe de la Ligue. Ils ne seront pas qualifiés si les Parisiens perdent les deux finales. Cela fait beaucoup de conditions et de si... Propriété de Ineos, le géant britannique de la chimie, l’OGC Nice est présidé par Jean-Pierre Rivère. Julien Fournier, ancien dirigeant marseillais, est le directeur du football. Après plusieurs décennies au stade du Ray, l’équipe joue à l’Allianz Riviera inauguré en 2013 avec une capacité de 35 624 spectateurs. Le club est actif sur le marché des transferts cet été. Six joueurs ont déjà rejoint Nice dont l’ex-international français, Morgan Schneiderlin. Rony Lopes et Geoffrey Kondogbia pourraient signer au "Gym". L’Olympique Gymnaste Club de Nice a construit l’essentiel de son palmarès dans les années 50 avec quatre titres de Champions de France et deux coupes de France. Les Aiglons ont réalisé le doublé Coupe-Championnat en 1952. En 1997, ils remportent leur dernier trophée avec la victoire en Coupe de France face à Guingamp. Nice recevra Lens pour le compte de la première journée de championnat, le 22 août 2020.

Gilbert DULAC