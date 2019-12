Accueil > Sports > Ligue 1. Metz 1 - OM 1 : Fin de série en Lorraine

Nemanja Radonjic est peut être le porte-bonheur de l’Olympique de Marseille. Après Toulouse, Brest et Bordeaux, le Serbe a inscrit, en égalisant au stade Saint-Symphorien, son quatrième but de la saison. Certes, l’OM n’a pas remporté à Metz une septième victoire consécutive mais Radonjic a évité la quatrième défaite de la saison. Car ce match était mal engagé pour les joueurs d’André Villas-Boas. Blessé à la cheville à cause d’une glissade mal maîtrisée, Steve Mandanda quittait ses partenaires à la demi-heure de jeu. C’était le premier tournant du match. Il était remplacé par Yohann Pelé qui encaissait un but dix minutes plus tard. Nguette profitait d’un relâchement de la défense marseillaise pour ouvrir le score. Malgré l’activité intense de Morgan Sanson dont le tir était repoussé par le gardien de but messin, l’OM était bousculé à la pause par une équipe lorraine qui joue le maintien en Ligue 1 à chaque match. Le deuxième tournant du match se déroulait à la cinquante-deuxième minute de jeu. Yohann Pelé détournait d’une belle manchette un penalty tiré par Diallo après une faute de Sakai, malgré l’intervention du VAR. Le réflexe de Pelé permettait à l’OM de rester dans le match. A vingt minutes de la fin du temps réglementaire, Valère Germain qui avait remplacé Kevin Strootman centrait vers Nemanja Radonjic qui égalisait pour le plus grand bonheur des courageux supporters marseillais qui avaient fait le déplacement dans le froid messin. Malgré sept minutes de temps additionnel, l’OM ne parvenait pas à s’imposer. Objectif, André Villas-Boas reconnaissait au micro de Canal+ que « le point du match nul est juste . On a souffert en première période. On prend un point, je suis content car si Yohann ne fait pas cet arrêt, on ne peut pas revenir sur un match pareil. » Samedi prochain, dernier match de l’année à l’Orange Vélodrome avec la réception de Nîmes à 20h45. En espérant une victoire pour préparer l’arrivée du Père Noël !

Gilbert DULAC