Ligue 1. Nice 0 - PSG 3 : Paris trop fort pour Nice

Après une bonne entame de la saison avec un succès à domicile face à Lens (2-1) et une victoire à Strasbourg (2-0), l’OGC Nice déjà battu à Montpellier (3-1) s’est nettement incliné hier après-midi à l’Allianz Riviera contre le Paris Saint Germain (3-0). L’absence de Neymar suspendu ne posait pas un problème offensif aux Parisiens qui ouvrait le score sur penalty par Mbappé (38e). Alors que Rony Lopes perdait son duel devant Navas (42e), Di Maria doublait le score pour le PSG dans le temps additionnel de la première période. Un but qui faisait mal aux Niçois en difficulté dans le jeu et qui subissait la domination des Champions de France. Marquinhos donnait trois buts d’avance à Paris (66e), les Niçois ne parvenant pas à réduire le score. « On a un peu trop respecté les joueurs parisiens », déclarait Patrick Vieira qui attend encore des recrues avant la fin du mercato. Prochaine échéance pour "le Gym" : dimanche prochain à 13 heures à Bordeaux.

Gilbert DULAC