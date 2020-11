Accueil > Sports > Ligue 1 - Nice 1- Monaco 2 : le derby pour la Principauté

Trois jours après leur défaite à Prague en Ligue Europa, les Niçois ont été battus à l’Allianz Riviera par leurs voisins monégasques. Privé de Dante et Kamara blessés, Patrick Vieira avait confié les clés de la défense à Nsoki et Schneiderlin en difficulté. Deux erreurs de marquage ont permis à Monaco d’ouvrir le score par Disasi en première mi-temps et de le doubler en seconde période par Diop. Malgré la réduction du score par Lees Melou, Nice ne parvenait pas à égaliser. Testé positif au Coronavirus, Youcef Atal n’était pas dans le groupe.

G. D.