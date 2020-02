Accueil > Sports > Ligue 1. Nîmes 2 - OM 3 : Benedetto puissance 3...

En s’imposant, hier soir, au stade des Costières, les joueurs d’André-Villas Boas ont mis la pression sur Rennes qui se déplace à Toulouse ce soir et sur Lille qui va à Nantes demain. La soirée avait pourtant mal débuté. Fehrat récupérait le ballon repoussé par Steve Mandanda pour ouvrir le score. Le match avait commencé depuis à peine cinq minutes et les Olympiens menés au tableau d’affichage étaient déjà sous pression.On pouvait craindre le pire une semaine après la défaite concédée à l’Orange Vélodrome face à Nantes (3-1). Mais les coéquipiers de Mandanda, auteur d’une bonne prestation avec deux réflexes décisifs, ne se désunissaient pas et partaient à l’assaut des buts nîmois. Dario Benedetto égalisait puis permettait à l’OM de prendre l’avantage avant la mi-temps. L’attaquant argentin a réalisé son premier coup du chapeau en inscrivant trois buts dans un match. Il a marqué onze buts en vingt-cinq matchs joués. A vingt minutes de la fin du temps réglementaire, Deaux réduisait le score d’un coup de tête sur un corner. Que retenir de ce match ? La force mentale de l’équipe et la capacité à répondre au défi physique imposé par les Nîmois. Ce derby Languedoc-Provence est toujours animé et les contacts sont rudes. Les Marseillais ne se sont pas dérobés. Ils sont allés au combat. Les milieux qui avaient été à la peine contre Nantes ont récupéré des ballons précieux et ont bien alimenté Germain et Benedetto en pointe. Quant à la défense, malgré les deux buts concédés, elle n’a pas craqué. Amavi et Alvaro Gonzalez avertis seront hélas prochainement suspendus. Au coup de sifflet final, André Villas-Boas et ses joueurs ont apprécié cette victoire mérité. Ils comptent onze points d’avance sur les Rennais et douze sur les Lillois. Vendredi prochain, l’OM recevra Amiens à 20h45 à l’Orange Vélodrome. Rennes sera opposé à Montpellier et Lille recevra Lyon.

Gilbert DULAC