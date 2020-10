Accueil > Sports > Ligue 1. OL 1 - OM 1 : L’OM fait de la résistance

Ce matin, Rudi Garcia fait la grimace et André Villas-Boas sourit , malgré le carton jaune stupide qu’il a reçu dans le temps additionnel de la première mi-temps. À dix contre onze pendant 70 minutes de jeu, les Marseillais ont été solidaires, volontaires et combatifs. Trois qualités qu’ils avaient déjà démontré à l’Orange Vélodrome face à Metz (1-1) et contre Lille (1-1). Menés au score, ils avaient égalisé dans le temps additionnel. Hier soir, dans un Parc OL quasi vide à Decines, dans la banlieue de Lyon, le match avait pourtant bien commencé pour les coéquipiers de Steve Mandanda encore décisif à son poste. Thauvin passeur, glissait le cuir à Payet qui ouvrait le score à l’heure de jeu. Trois minutes plus tard, le Réunionnais était sanctionné d’un carton rouge direct pour une faute sur Dubois. Le jeu développé par l’OM, obligé de reculer et de bien défendre, changeait. L’OL bénéficiait d’un penalty transformé par Aouar qui trompait Steve Mandanda d’une frappe puissante au ras du poteau (1-0) (26e). Les Lyonnais prenaient l’avantage dans le temps additionnel mais après consultation du VAR, l’arbitre Stéphanie Frappart ne validait pas le but refusé pour hors -jeu. La seconde période se résumait à une attaque-Défense. Gueye et Radonjic remplaçaient Kamara et Benedetto toujours décevant. L’OM subissait mais ne craquait pas. Avec neuf point au classement, les Olympiens sont seulement neuvièmes. Après la trêve internationale, ils recevront Bordeaux dimanche 18 octobre à 21 heures avant de jouer le premier match de Ligue des Champions en Grèce contre l’Olympiakos où évolue Mathieu Valbuena. Mais ça, c’est une autre histoire...

Gilbert DULAC