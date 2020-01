Accueil > Sports > Ligue 1. OM 0 - Angers 0 : En panne de buts

Toute la déception de Nemanja Radonjic qui n’a pas fait basculer le match (Photo Guillaume Ruoppolo/Wallis.fr)

Valentin Rongier n’a pas trouvé l’ouverture dans la défense angevine (Photo Guillaume Ruoppolo/Wallis.fr)

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », écrivait Alphonse de La Martine. Orphelin de Dimitri Payet, suspendu, l’Olympique de Marseille s’est cassé les dents, hier soir, sur une équipe angevine qui était venu à Marseille pour surtout défendre. Bien regroupés et évoluant en bloc devant leur gardien de but, les Angevins ont repoussé les tentatives marseillaises. Certes, il serait trop facile d’expliquer ce coup d’arrêt par la seule absence de Payet, métronome du jeu des Olympiens. Il faut aussi ajouter la maladresse des attaquants face au but et le manque de précision dans la dernière passe. Valentin Rongier et Morgan Sanson se sont pourtant démenés pour trouver l’ouverture dans la défense des visiteurs, Maxime Lopez a fait des mauvais choix. Dario Benedetto et Nemanja Radonjic n’ont pas su faire trembler les filets adverses. Heureusement, la défense a été vigilante. On se consolera en disant que c’est un match que l’OM aurait perdu la saison dernière. Car quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Mercredi prochain, face à Strasbourg surprenant vainqueur à Monaco (3-1), Payet, Kamara et Saar suspendus seront de retour. La qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France sera en jeu. Coup d’envoi à 21h05 à l’Orange Vélodrome.

Gilbert DULAC