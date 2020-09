Accueil > Sports > Ligue 1. OM 0 - Saint-Étienne 2 : Hors sujet complet

Toute le détresse de Valère Germain allongé sur la pelouse au coup de sifflet final (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

« Que c’est triste Venise... », chantait Charles Aznavour, que c’est triste un stade vide et sans passion à Marseille ! En s’imposant hier soir à l’Orange Vélodrome, les Stéphanois ont mis fin à quarante et un an d’invincibilité des Olympiens face aux Verts à Marseille. C’était en août 1979 et l’AS Saint-Étienne où jouait Michel Platini avait gagné (5-3). Avaient-ils encore la tête à Paris ? Est-ce que les jambes étaient lourdes ? Les joueurs d’André Villas-Boas concédaient le premier but dès la sixième minute de jeu, Hamouma trompait Steve Mandanda. Ils doublaient le score à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire par Bouanga. La suite du match fut une succession de fautes techniques, d’erreurs de placement et de mauvais choix des Marseillais face à des Verts bien organisés et qui jouaient en contres. Marley Aké aurait pu égaliser mais son tir heurtait la barre transversale (54e). Lucide et réaliste, Villas-Boas ne s’est pas dérobé devant la presse en assumant ses mauvais choix dans la composition de l’équipe au coup d’envoi. Le Portugais a qualifié cette défaite de "gros échec". L’OM n’a pas le temps de gamberger. Il faudra vite remettre les têtes à l’endroit et préparer la réception de Lille dimanche soir afin de retrouver le goût de la victoire.

Gilbert DULAC