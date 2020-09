Accueil > Sports > Ligue 1. OM 1 - Lille 1 : Germain évite la défaite

Un coup de tête précieux de Valère Germain a permis à l’OM d’éviter une deuxième défaite consécutive (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Et Valère sauta ! A défaut d’arriver comme Zorro, en coupant la trajectoire d’un corner frappé par Morgan Sanson, Valère Germain égalisait pour l’OM à cinq minutes de la fin du temps réglementaire dans un match qui allait se conclure par une deuxième défaite consécutive pour les joueurs d’André Villas-Boas. Souvent critiqué mais jamais découragé, Germain est un joueur de devoir qui s’implique toujours à fond pour le maillot qu’il porte. Battu par Saint-Étienne jeudi dernier, les Olympiens ont encore affiché des lacunes tactiques. « Il faudra un peu de temps pour améliorer notre jeu », soulignait le coach en conférence de presse. Villas-Boas a annoncé l’arrivée d’un attaquant cette semaine car Dimitri Payet a été décevant, Florian Thauvin a été moyen et Dario Benedetto a subi le marquage des défenseurs lillois. Heureusement, Steve Mandanda était vigilant grâce à des réflexes décisifs. Luiz Araujo glaçait encore plus l’ambiance de l’Orange Vélodrome déjà vide en ouvrant le score à l’entame de la deuxième mi temps (47e). Il caressait ensuite la barre transversale et Valentin Rongier touchait le poteau. Dominés par les joueurs de Christophe Galtier, les Marseillais ont fait les efforts pour arracher le point du match nul à la fin d’un match laborieux. Il faudra prendre les trois points de la victoire samedi prochain contre Metz à l’Orange Vélodrome.

Gilbert DULAC