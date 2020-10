Accueil > Sports > Ligue 1. OM 3 - Bordeaux 1 : L’OM retrouve le sourire

Un geste technique réussi et un but pour Jordan Amavi (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Mickaël Cuisance a réussi son premier match avec le maillot blanc. (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Malgré ses succès à Brest et surtout à Paris, l’OM ne s’était pas imposé à l’Orange Vélodrome depuis le début de la saison. Battus par Saint-Étienne et tenus en échec par Metz et Lille, les Olympiens espéraient enfin prendre les trois points contre les Girondins de Bordeaux. Mission accomplie, hier soir, à huis clos dans un stade désespérément vide. Malgré la suspension de Dimitri Payet expulsé à Lyon, André Villas-Boas avait opté pour un 4-4-2 avec la titularisation au milieu de terrain de Mickaël Cuisance, nouvelle recrue, arrivé du Bayern Munich. Boubacar Kamara, Morgan Sanson et Valentin Rongier composaient aussi cette zone de jeu dominée par les Marseillais qui ont souvent gagné les duels face à une équipe bordelaise qui a pourtant des arguments pour contrarier son adversaire. Cinq minutes ont suffi aux Olympiens pour ouvrir le score. Florian Thauvin enroulait sa frappe du gauche et trouvait la lucarne de Costil impuissant. "Flo Thov", ainsi appelé pendant la Coupe du Monde en Russie, aurait pu doubler le score mais il tirait mal un penalty repoussé par le gardien de but des Girondins. Malgré cet échec, l’OM ne doutait pas et ne laissait pas l’initiative du jeu aux joueurs de Jean-Louis Gasset. Les consignes tactiques de l’entraîneur portugais étaient toujours appliquées et permettaient à l’équipe de maîtriser son sujet. Jordan Amavi qui réalise un bon début de saison inscrivait un joli but d’une tête décroisée. Servi par Cuisance, il tirait et le ballon était dévié par Pablo qui trompait Costil. Que retenir de ce match ? Les progrès de l’équipe qui n’a pas douté en développant un jeu correct. Il faudra maintenant confirmer cette victoire mercredi prochain à Athènes où l’OM débute son parcours en Ligue des Champions face à l’Olympiakos Le Pirée où joue Mathieu Valbuena. L’hymne de la Ligue des Champions va donner des frissons aux joueurs et aux supporters devant la télévision avant d’être diffusé à l’Orange Vélodrome le 27 octobre contre Manchester City.

Gilbert DULAC