Ligue 1 : OM - Metz devant 1 000 spectateurs

Seules 1 000 personnes sont attendues ce soir au stade vélodrome de Marseille (Photo archives Destimed/R.P.)

Alors que la menace d’un huis clos total ou partiel planait sur le match prévu ce soir à 21 heures entre l’OM et Metz à l’Orange Vélodrome, ce sera devant 1 000 spectateurs comme face à Saint-Étienne et contre Lille que les Olympiens joueront. Le club a recruté le jeune attaquant brésilien Luis Henrique qui jouait à Botafogo, au Brésil. Il est la quatrième recrue de l’OM après Gueye, Balerdi et Nagatomo.

G.D.