Accueil > Sports > Ligue 1. Rennes 0 - OM 1 : L’année commence bien

André Villas-Boas estimait qu’un match nul serait un bon résultat à Rennes. Ses joueurs ont fait mieux. Ils se sont imposés au Roazhon Park grâce à un but de Kevin Strootman à six minutes de la fin du temps réglementaire. Ce matin, les Olympiens sont deuxième avec huit points d’avance sur les Rennais qui ont certes un match en retard. Sur une pelouse en mauvais état, les coéquipiers de Steve Mandanda qui a été décisif à trois reprises, ont confirmé leur objectif de disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine. Invaincus depuis neuf matchs, les Marseillais ont été disciplinés dans le jeu. Ils ont répondu présent dans le combat physique imposé par les Bretons. Le milieu de terrain formé par le trio Rongier, Kamara et Sanson a contenu celui des Rennais. Dimitri Payet a été le chef d’orchestre d’une équipe ambitieuse qui sait que la route est encore longue avant la fin du championnat. Encouragés par mille fidèles qui avaient fait le long déplacement vers Rennes, les Olympiens auraient pu ouvrir le score en première mi-temps, mais la reprise d’Alvaro Gonzalez heurtait le bas du poteau. A quatre minutes de la pause, Mandanda se détendait pour repousser une frappe de Bourigeaud, le meilleur Rennais. Le capitaine marseillais sortait devant Rafina lancé vers le but, l’OM subissait la pression adverse mais ne pliait pas. Payet tirait un coup franc repoussé par le gardien sur le poteau et repris avec succès par Strootman. Seule fausses notes de la soirée, les cinq cartons jaunes reçus par l’équipe. Sarr, Kamara et Payet suspendus pour un troisième avertissement en dix matchs, manqueront la réception d’Angers samedi 25 janvier. Prochain match : vendredi 17 janvier à Caen face à Granville en Coupe de France.

Gilbert DULAC