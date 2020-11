Accueil > Sports > Ligue 1 : la belle semaine de l’OGC Nice

Après le succès en Ligue Europa jeudi dernier à l’Allianz Riviera contre les Israéliens de l’Hapoel Béer Sheva (1-0), les joueurs de Patrick Vieira se sont imposés à Angers (3-0). Rony Lopes, Lees Melou sur penalty et Hichem Boudaoui sont les buteurs niçois. Les coéquipiers de Dante, sorti sur blessure, ont maîtrisé le jeu face à des Angevins réputés pour leurs qualités athlétiques. La technique individuelle et un collectif solidaire ont fait la différence. Malgré huit minutes de temps additionnel, « le GYM » n’a pas craqué et a su gérer son avance au tableau d’affichage. Prochaines échéances : jeudi 5 novembre, déplacement à Prague en Ligue Europa et dimanche 8 novembre, réception de Monaco en Ligue 1.

Gilbert Dulac