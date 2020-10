Accueil > Sports > Ligue Europa. Bayer Leverkusen 6 - OGC Nice 2 : Une grosse gifle

La dix-huitième campagne européenne des Niçois a très mal commencé hier soir en Allemagne. Dans un stade à huis clos et sous la pluie, Nice a sombré. L’addition est sévère mais elle est révélatrice du déroulement de ce match presque à sens unique. La bonne volonté et le courage n’ont pas suffi aux joueurs de Patrick Vieira, naïfs et en manque d’expérience à ce niveau. Les fautes techniques collectives et individuelles ont offert des buts aux Allemands qui ont fait passer une soirée cauchemardesque à Benitez impuissant dans ses buts. Amine Gouiri entretenait l’espoir en réduisant le score à la demi-heure de jeu (2-1). Une faute de Schneiderlin offrait le troisième but au Bayer Leverkusen qui en marquait trois autres. Malgré un but de Claude-Maurice, les Niçois abattus quittaient la pelouse très déçus. Dans l’autre match du groupe, Beer Sheva a battu le Slavia Prague (3-1). Jeudi prochain, l’OGC Nice recevra Beer Sheva à l’Allianz Riviera. Un match à ne pas rater.

Gilbert DULAC