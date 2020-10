Ligue des Champions. Olympiakos 1 - OM 0 : l’OM craque dans le temps additionnel

Accueil > Sports > Ligue des Champions. Olympiakos 1 - OM 0 : l’OM craque dans le temps (...)

Retour raté. Sept ans après leur dernière participation, les Olympiens retrouvaient hier soir la Ligue des Champions qui a fait l’histoire du club en 1993. C’est en Grèce, à Athènes, que les joueurs d’André Villas-Boas ont joué leur premier match de poule. Alors qu’ils pensaient prendre au moins le point du match nul, ils ont concédé un but dans les arrêts de jeu. Un centre de Mathieu Valbuena était repris de la tête par Hassan Ahmed qui trompait Steve Mandanda planté sur sa ligne. « La Ligue des Champions, c’est un niveau au-dessus », déclarait déçu à la fin du match Jordan Amavi. « On doit être plus agressif. Nous devons travailler et nous remettre en question afin de préparer le prochain match », indiquait Amavi au micro de RMC Sport. Villas-Boas avait choisi un 4-3-3 avec Pape Gueye en sentinelle aux côtés de Rongier et Sanson. Thauvin, Benedetto et Payet formaient le trio offensif. En première mi-temps, les occasions les plus nettes étaient grecques. Un tir de M’Vila et une tête de El Arabi inquiétaient la défense marseillaise. Côté Olympien, un coup-franc de Payet était détourné par le gardien de l’Olympiakos et un centre d’Amavi était mal contrôlé par Thauvin. Les Grecs tenaient le jeu à la reprise. Un but de Mansouras était refusé pour hors-jeu après l’intervention du VAR. Benedetto ratait l’immanquable face à José Sa. A force de reculer et de subir la pression des attaquants grecs, l’OM était puni dans le temps additionnel et quittait le stade Karaiskakis la tête basse. Avant de recevoir Manchester City mardi prochain, direction Lorient samedi pour retrouver le championnat. Il est à noter que les joueurs portaient un brassard noir en hommage à Samuel Paty.

Gilbert DULAC