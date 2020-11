Accueil > Sports > Ligue des Champions : Porto 3 - OM 0 - L’OM coule au Portugal

Steve Mandanda capitaine de l’Olympique de Marseille (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Trois matchs, zéro point, aucun but marqué et sept buts encaissés ; voila le bilan calamiteux des Olympiens à la fin de la phase aller de la Ligue des Champions. André Villas-Boas avait déclaré avant le match : « Ça va se jouer surtout au niveau mental ». Le déroulement du match lui a donné raison, les coéquipiers de Steve Mandanda, capitaine abattu, ont manqué de caractère. Ils ne se sont pas révoltés, ils ont subi la domination des Portugais. Le match commençait de la pire des façons pour l’OM qui concédait un but après quatre minutes. Payet aurait pu égaliser sur penalty, mais il envoyait le ballon au-dessus de la barre transversale. Sergio Oliveira ne ratait pas le penalty accordé à Porto et Luis Diaz punissait l’OM en inscrivant un troisième but. Mandanda et Villas-Boas estimaient au micro de RMC Sports que « l’OM avait été ridicule » On peut difficilement leur donner tort.

Gilbert DULAC