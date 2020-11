Accueil > Sports > Ligue des Nations : les Bleus à Lisbonne



Giflée mardi dernier par la Finlande (2-0) au Stade de France, l’équipe de France est tombée de haut. Certes ce n’était qu’un match amical, mais cette défaite face à un pays qui s’est qualifié pour la première fois à l’Euro est une bonne piqûre de rappel. Elle évite à certains joueurs de s’installer dans le confort en leur signifiant que rien n’est acquis. Marcus Thuram et Lucas Digne sont les seuls qui ont échappé à la critique. Didier Deschamps n’aime pas perdre et a haussé le ton dans le vestiaire. Ce soir, la France joue à Lisbonne dans le cadre de la Ligue des Nations. Déjà qualifiés, le Portugal et la France visent la première place du groupe. Tenus en échec au match aller à Saint Denis (0-0), les Bleus retrouveront les Portugais l’été prochain à l’Euro reporté en 2021 à cause de la Covid-19. L’Allemagne et la Hongrie, qualifiée en barrages, seront les autres adversaires des Français dans un groupe difficile. Testé positif au coronavirus, Wissam Ben Yedder a quitté le groupe.

Gilbert DULAC