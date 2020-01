Municipales à Marseille. Lisette Narducci et Richard Martin têtes de liste dans le 2e secteur pour Bruno Gilles

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille. Lisette Narducci et Richard Martin têtes de liste (...)

Bruno Gilles et Lisette Narducci (Photo D.R.)

Bruno Gilles, candidat à la mairie de Marseille, et Lisette Narducci, maire de secteur dans les 2e et 3e arrondissements de Marseille, ont tenu ce mardi 14 janvier une conférence de presse au Babel Community. L’occasion pour Lisette Narducci, du Mouvement radical, de rejoindre Bruno Gilles dans cette élection municipale. Elle sera tête de liste dans ce 2e secteur. « Être maire des 2e et 3e arrondissements, a souligné Bruno Gilles, c’est sans doute la fonction de maire de secteur la plus difficile de France. Car derrière la belle carte postale de Marseille, il y a aussi des fractures. Et pas seulement Nord/Sud. Il y a des fractures sociales. Ce secteur en est particulièrement victime. » Lisette Narducci rejoint donc Bruno Gilles, candidat sans étiquette pour « son travail au quotidien, son travail de proximité qu’il a depuis 1995 réalisé. », explique-t-elle avant d’ajouter : « Nous n’avons pas été élu tous les deux depuis 1995 par hasard. Nous connaissons bien nos quartiers, problèmes comme réussites. Je sais qu’avec Bruno Gilles à la mairie centrale, des dossiers d’habitat, d’écoles, d’équipements publics, des dossiers de proximité très sensibles pour les habitants avanceront. Enfin. » Bruno Gilles a abordé un certain nombre de questions cruciales pour l’avenir des Marseillais : il a redit son opposition au PPP (Partenariat public-privé ) pour les écoles, au projet d’extension de l’hippodrome Borély, arguant qu’avec « 150M€ prévus dans ce projet, on pourrait redonner vie aux deux piscines Nord et Sud qui manquent cruellement aux usagers. On pourrait construire 3 groupes scolaires. Je veux de la justice sociale pour tous les quartiers de Marseille », insiste-t-il. Il conclura son intervention en soulignant : « Je serai le Maire de Marseille qui va partout, surtout là où ça ne va pas, qui rencontre la population, et qui règle les problèmes. Le Maire doit être là pour insuffler du souffle dans une ville qui en réclame. » Richard Martin, directeur du théâtre du Toursky, situé dans le 3e arrondissement de Marseille et présent ce matin, a une nouvelle fois apporté son soutien à Bruno Gilles. Il sera 2e sur la liste de Lisette Narducci.

La rédaction