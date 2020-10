Marseille 12e. Un violent incendie détruit un entrepôt de 7 000 mètres carrés

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille 12e. Un violent incendie détruit un entrepôt de 7 000 mètres (...)

Les flammes détruisent un entrepôt de 7 000 mètres carrés dans le 12e (Photo MN/BMPM/ MT Julien Sionneau)

(Photo MN/BMPM/ MT Julien Sionneau)

Au plus fort de l’intervention, près de 100 marins-pompiers et une trentaine d’engins ont été engagés sur les lieux (Photo MN/BMPM/ MT Julien Sionneau)

(Photo MN/BMPM/ MT Julien Sionneau)

Le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) est intervenu ce mardi 6 octobre peu après 23 heures sur un feu d’entrepôt généralisé au 555, de la rue St Pierre dans le 12e arrondissement de Marseille. A leur arrivée sur les lieux, les marins-pompiers constatent qu’un entrepôt d’environ 7 000m² réparti en 3 volumes égaux est totalement embrasé. L’incendie est très violent, des explosions se font entendre, sûrement dues à la présence d’aérosol dans l’entrepôt. Sous l’effet de la chaleur, la structure métallique du site s’effondre devant les premiers secours qui sont sur les lieux. La priorité du commandement des opérations de secours a été d’attaquer le sinistre et d’éviter sa propagation aux autres locaux. Au plus fort de l’intervention, près de 100 marins-pompiers et une trentaine d’engins ont été engagés sur les lieux pour permettre l’établissement rapide de 12 lances à eau dont 4 sur des grandes échelles. Trois personnes impliquées se manifesteront auprès du service de santé sur les lieux. Après examen, ces derniers ne nécessiteront pas de transport vers des hôpitaux. Ce mercredi matin, 7 octobre, le feu est maîtrisé et l’incendie baisse en intensité. Des opérations d’extinction sont toujours en cours et devrait s’inscrire dans le temps et se terminer sur des opérations de refroidissement, de noyage et de déblai. À 12h30, toujours ce mercredi 44 marins-pompiers luttent encore contre cet incendie. Aucun des marins du feu engagés n’a été blessé dans cette intervention de grande ampleur. 42 personnes sont placées en chômage technique. Le courant électrique est coupé sur la zone artisanale et ne sera réactivé qu’à la fin des opérations de secours. Une enquête de police est en cours pour déterminer les causes de cet incendie.

La rédaction - source BMPM