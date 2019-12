Marseille-16e : 40 bateaux brûlés dans un incendie sur le quai de la Lave à l’Estaque

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille-16e : 40 bateaux brûlés dans un incendie sur le quai de la Lave à (...)

Photo MN/BMPM/SM Loïc Aedo

Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) est intervenu lundi soir vers 23 heures, sur un feu de bateaux disposés en racks au port à sec « Port Ouest Marseille », quai de la Lave, quartier de l’Estaque. A leur arrivée sur les lieux, les marins-pompiers ont constaté que plusieurs bateaux étaient déjà en feu dans un rack partiellement effondré. La priorité du commandement des opérations de secours a été d’attaquer le sinistre et d’éviter sa propagation aux autres racks. Quatre lances ont été utilisées pour la lutte contre l’incendie. Parallèlement, un dispositif antipollution du plan d’eau a été mis en place pour endiguer la pollution générée par les eaux d’extinction. Le feu a été totalement éteint à 6 heures du matin. Le bilan final réalisé avec l’exploitant du port à sec fait état de 40 bateaux brûlés et 11 sauvés sur le rack. L’action des marins-pompiers a permis également d’éviter la propagation aux 410 autres bateaux stockés à proximité.

Cette intervention a mobilisé 20 engins dont 1 moyen nautique et 52 marins-pompiers.

Source BMPM