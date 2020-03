Marseille. Après Teissier, Boyer, Vassal, Berland à son tour testé positif au coronavirus

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Après Teissier, Boyer, Vassal, Berland à son tour testé positif au (...)

Décidément, les têtes d’affiche de la campagne municipale marseillaise sont les unes après les autres fauchées par un nombre surprenant de cas positifs au coronavirus… Après Guy Teissier, Valérie Boyer ou Martine Vassal, tous issus du parti Les Républicains, le candidat à la mairie de Marseille soutenu par La République En Marche, Yvon Berland, a été à son tour testé positif au coronavirus. Le médecin néphrologue et ancien président de l’Université Aix-Marseille a ressenti en milieu de semaine une forte fièvre, en même temps qu’une toux prononcée et des maux de tête, pour décider de rejoindre, lui aussi, comme Martine Vassal et Valérie Boyer avant lui, l’IHU marseillais du Pr. Raoult, afin d’effectuer le test. Déclaré positif une fois dans les services de l’Institut hospitalier universitaire Méditerranée infection de la Timone, il y a été soigné pendant 24 heures, avant de pouvoir regagner son domicile. Restées plusieurs jours, pour leur part, les responsables LR sont également rentrées chez elles depuis le milieu de semaine. Pour rappel, de nombreux autres politiciens français, à l’image du président du parti Les Républicains, Christian Jacob, comme le maire de Nice issu du même camp, Christian Estrosi, ont également été testés positifs au coronavirus.

B.A.