Marseille. Boxe : Arsen Goulamirian conserve son titre mondial WBA des lourds-légers

Arsen Goulamirian lors de sa victoire le 20 octobre 2018 à Marseille (Photo Robert Poulain)

Six semaines seulement après son dernier combat, le Français Arsen Goulamirian a conservé son titre mondial WBA des lourds-légers en battant le Moldave Constantin Bejenaru par abandon à l’appel de la 10e reprise, samedi à Marseille. « Feroz », âgé de 32 ans, garde donc sa ceinture et compte désormais 26 victoires (dont 18 avant la limite) en autant de combats. A Marseille, où il revenait pour la troisième fois en moins de deux ans, le Franco-Arménien voulait terminer en beauté cette année 2019. Son avant-dernier passage sur le ring, le 20 octobre 2018 à Marseille, s’était soldé par une victoire contre l’Australien Mark Flanagan par jet de l’éponge à la 9e reprise.

A.S.