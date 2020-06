Accueil > Culture > Musique / Opéra > Marseille Concerts : 40 rendez-vous "à vivre et à partager"

Mischa et Lily Maiski joueront pour la « mise à feu » de la saison de La Criée le 19 septembre (Photo D.R.)

Robert Fouchet, président de Marseille Concerts (Photo D.R.)

C’est mercredi 24 juin à 18 heures que le programme de la saison 2020/2021 de Marseille Concerts sera dévoilé sur le site marseilleconcerts.com ; un programme des plus éclectiques avec tous les genres musicaux au rendez-vous d’une année que chacun espère des plus paisibles. Et si le confinement a pesé chez certains, pour le Président de Marseille Concert, Robert Fouchet, et pour son équipe il a plutôt tourné du côté studieux. « Marseille Concerts a construit ce programme en plein confinement, confie Robert Fouchet, mais toujours en étroite collaboration avec les artistes et ses partenaires. Il est pour vous, il se vit et il se partage ! Vous le verrez, tous les artistes de cette saison à venir sont aussi généreux qu’excellents et ces concerts promettent d’être tous magiques. » 40 rendez-vous sont fixés entre le 10 septembre 2020 et le 4 juillet

2021 avec du classique, du jazz, du blues, les musiques du monde, les formations de chambre, les solistes, les grands ensembles et bien d’autres encore. Lorsque cela a été possible, les concerts n’ayant pas pu avoir lieu du fait des règles sanitaires ont été reprogrammés. Une saison survolée par Robert Fouchet : « Nous ouvrirons le 10 septembre avec une rencontre entre deux très grands artistes : la mezzo-soprano Marie-Ange Todorovitch et l’organiste Grégoire Rolland qui nous offriront un récital entre jazz, classique et musique populaire. La mise-à-feu du Théâtre de la Criée nous est une nouvelle fois confiée par Macha Makeïeff : elle aura lieu le 19 septembre avec l’incontournable violoncelliste Mischa Maisky et sa fille pianiste, Lily. Nos concerts dans les musées, auxquels nous tenons tant, seront inaugurés par les berceuses comoriennes que les chanteuses du Groupe Boras se transmettent de génération en génération. Elles auront pour écrin la cour de la Vieille Charité : venez les entendre le 20 septembre lors d’une des deux Journées Européennes du Patrimoine. Et pour faire s’envoler définitivement notre saison, poursuit Robert Fouchet, Karol Beffa, le Trio Karénine et Cathy Heiting Quartet seront à l’affiche les 26 et 27 septembre dans le cadre de notre Festival Les Réjouissances que nous organisons dans la cour de la Bastide de la Magalone et sans oublier les belles rencontres culinaires qui vous y attendent ! » Près de 40 concerts donc, 10 de plus que la saison dernière : « Avec le soliste Alexandre Kantorow, le duo Émile Parisien et Vincent Peirani, le trio Erik Orsenna, Henri Demarquette et Michel Dalberto qui nous conteront l’histoire de la 9e symphonie de Beethoven, l’ensemble Philharmonia qui nous proposera la trop rare messe en Ut du même Beethoven, le 17 décembre pour célébrer les 250 ans de sa naissance. Mais aussi Alexei Volodin, Michael Barenboïm, Avishai Cohen et de magnifiques organistes et ensembles qui exalteront les grands Requiem en la Basilique du Sacré-Cœur. » L’occasion, aussi, pour le Président de Marseille Concerts de mettre en avant les partenariats « constants et confiants » avec les lieux des concerts dont la Criée, les musées, la Bastide de la Magalone ainsi que les églises et notamment la Basilique du Sacré-Cœur ; sans oublier le Conservatoire de Musique de Marseille et la Cité de la Musique.

M.E.

Retrouvez l’intégralité du programme de la saison 2020/2021 à partir de ce mercredi 24 juin sur : marseilleconcerts.com - Marseille Concerts, 154, La Canebière - 13001 Marseille.