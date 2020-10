Marseille. Conseil municipal des "impulsions" pour la nouvelle majorité ce lundi 5 octobre

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Conseil municipal des "impulsions" pour la nouvelle majorité ce (...)

La nouvelle municipalité va délibérer, lors du conseil municipal de ce lundi 5 octobre, sur les premières "impulsions" de son mandat. Plus de 280 délibérations seront mises au vote sur des domaines majeurs tels que la culture, le social, la gouvernance et la sûreté. Au programme, notamment : la gratuité des musées ; l’embauche de 100 policiers municipaux pour assurer la tranquillité publique ; le lancement d’une concertation sur l’attribution transparente des places en crèche ; un dispositif de télétravail pour les agents. Ces délibérations sont « le signe d’une ville des possibles : une ville où la municipalité peut impulser des politiques nouvelles, avec une meilleure gestion des finances, où ses habitants peuvent avoir accès plus facilement à la culture et aux services publics et vivre en tranquillité », explique Joël Canicave, adjoint en charge des finances. Avant de replacer cette plénière dans son contexte en rappelant que, depuis 3 mois, la Municipalité a répondu en premier lieu aux urgences, notamment en débloquant une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 50M€ pour les écoles et les logements indignes.

Joël Canicave prévient que, si pas moins de 300 rapports sont à l’ordre du jour, cela est notamment dû à la nécessité de voter des subventions, un processus retardé par le confinement et urgent pour le maintien de la vie associative. Il présente ce quatrième Conseil de la nouvelle municipalité comme celui des « impulsions », celui « où nous allons imprimer la marque du Printemps Marseillais à nos délibérations ». Puis de donner la parole aux adjoints.

Olivia Fortin, adjointe en charge de la modernisation, du fonctionnement, de la transparence, de la qualité des services municipaux, insistera, dans ce cadre, sur le fait que la transparence est au cœur de la volonté politique de la nouvelle majorité. Entretien.

Sophie Guérard, adjointe à la place de l’enfant dans la ville, annonce la création d’une commission constituée de cadres municipaux, d’élus ,de représentants de parents et en lien avec la CAF qui finance et l’Observatoire de la petite enfance pour décider de nouveaux critères d’attribution de places en crèche. Elle dénonce les anciens critères basés non sur les revenus des familles mais sur la date d’inscription.

Jean-Marc Coppola, adjoint en charge de la culture pour toutes et tous, de la création, du patrimoine culturel et du cinéma annonce que, compte tenu du succès de la gratuité des musées municipaux cet été, l’opération est pérennisée pour les expositions permanentes.

Jean-Marc Coppola évoque également la souffrance du secteur de la culture « qui a su pourtant ne pas rester replier sur lui-même et qui, aujourd’hui, n’attend pas seulement des aides mais aussi du public ».

Olivia Fortin va présenter une délibération sur le télétravail, concerté avec les syndicats, qui fixe les conditions de travail et les moyens nécessaires. Elle explique : « Nous allons organiser des semaines lors desquelles il y aura du télétravail mais aussi des jours de présence car c’est important de maintenir le lien avec l’équipe »

Enfin, Yannick Ohanessian, adjoint en charge de la sécurité, lance le recrutement de 100 policiers municipaux supplémentaires. Prévient qu’il faudra compter un an, entre concours et formation, pour les voir sur le terrain. Une partie de ces recrues sera affectée au travail de nuit. Il entend aussi avoir une action plus forte contre le stationnement anarchique tout en précisant que, dans le même temps, un débat va avoir lieu avec la métropole afin de renforcer l’offre de transport en commun et les tarifs des parkings urbains. Il affiche enfin la volonté de doubler les effectifs de la police municipale d’ici la fin du mandat.

