Marseille-Coronavirus : L’AP-HM vient saluer le travail des couturièr(e)s solidaires du Sud au Palais de la Bourse

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille-Coronavirus : L’AP-HM vient saluer le travail des couturièr(e)s (...)

Les Bénévoles du collectif "les couturièr(e)s solidaires du Sud", les représentants de l’AP-HM, de la CCIAMP et de Fask unis dans la solidarité (Photo Robert Poulain)

Les sur-blouses confectionnées au sein du Palais de la Bourse (Photo Robert Poulain)

Le grand hall du Palais de la Bourse s’est transformé en un immense atelier de confection (Photo Robert Poulain)

Masqués : Jean-Olivier Arnaud, directeur Général de l’AP-HM, Jocelyn Meire, fondateur de Fask et Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP (Photo Robert Poulain)

Accueillis par Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI Aix-Marseille Provence, Catherine Gineste, élue de la CCIAMP, et Jocelyn Meire, Président de Fask, les représentant de l’AP-HM ont pu rencontrer le collectif "les couturièr(e)s solidaires du Sud", est-ce à dire celles et ceux qui œuvrent depuis plusieurs semaines à la confection de sur-blouses et de masques pour les soignants des Hôpitaux Universitaires de Marseille grâce au soutien de Fask et de la CCIAMP. Catherine Gineste rappelle : « L’AP-HM m’avait fait part d’une pénurie de blouses. Fask avait déjà mis en place son réseau de 600 bénévoles pour confectionner des masques. J’ai tout de suite pensé à eux, ils ont immédiatement répondu positivement ». Elle indique également que la CCIAMP a mis à disposition « le Palais de la Bourse pour être le point central logistique de l’opération. On y réceptionne des matières premières pour les conditionner en kit et les redistribuer aux bénévoles du réseau Couturières solidaires du Sud ». Les produits finis sont ensuite récupérés pour la distribution. Une action d’autant plus pertinente que le patron, imaginé par les Hôpitaux Universitaires de Marseille, a été validé par le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales. Les couturières confectionnent les sur-blouses à partir d’une matière "à usage unique" sourcée et fournie directement par les Hôpitaux Universitaires de Marseille. Et l’aventure n’est pas prête de prendre fin puisqu’un projet de confection de sur-blouses avec un tissu lavable devrait prochainement voir le jour. Catherine Gineste évoquera : « L’émotion était forte lors de cette rencontre, tant du côté de la CCI, de l’AP-HM que de la trentaine de bénévoles présents. Rapidement le travail a repris le dessus puisque l’objectif est de réaliser 10 000 sur-blouses, qui, nous a indiqué l’AP-HM, sont appréciées par le personnel soignant, ces héros du quotidien ».

Michel CAIRE

Diaporama Robert Poulain