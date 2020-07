Marseille. CMA CGM : Coup d’envoi de la construction du "Mirabeau" : une tour de bureaux locatifs de nouvelle génération

À propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique. Ses 489 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2019, ils ont transporté près de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds). CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre. CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques.

Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie 110 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.



À propos de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2019. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, de l’aménagement à l’exploitation en passant par la promotion, son coeur de métier. Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d’agences en France et trois implantations à l’international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.



À propos de HW architecture

HW architecture est une agence créée en 2008 par Hala Wardé, à la suite d’une longue collaboration avec Jean Nouvel. Elle développe des projets à l’international de diverses échelles, allant de programmes culturels, commerciaux, de bureaux ou résidentiels. L’agence a notamment dirigé et réalisé, en partenariat avec Jean Nouvel, le projet de commerces et bureaux One New Change à Londres et le Musée du Louvre Abu Dhabi. Elle a par ailleurs remporté le concours pour le BeMA (Beyrouth, Musée de l’Art) et été sélectionnée pour la réalisation de la tour Mirabeau à Marseille.