Marseille. Déploiement de deux "brigades prévention-Covid "pour accompagner et sensibiliser restaurateurs et commerçants

Afin de sensibiliser et d’accompagner les restaurateurs et les commerçants dans la mise en place du protocole sanitaire (distanciation des tables, port du masque, désinfection, cahier de rappel, etc.), la mairie de Marseille déploie, pour une durée minimale d’un mois, deux brigades prévention-Covid composées d’agents du service des emplacements et de la police municipale. Du lundi au vendredi, de 11heures à 15 heures, ces deux brigades procèdent quotidiennement à des opérations de prévention et de contrôle dans un secteur différent de la ville. Le week-end, d’autres équipes de police municipale prendront le relais afin d’assurer les contrôles des commerces. Depuis lundi 19 octobre, ces deux brigades ont contrôlé 162 établissements et dressé 42 rappels à l’ordre. La mairie de Marseille indique ainsi renouveler « son engagement aux côtés de la police nationale dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 ».