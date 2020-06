Marseille : Deux morts et un blessé grave dans un incendie à la cité des Lauriers

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille : Deux morts et un blessé grave dans un incendie à la cité des (...)

A leur arrivée les marins-pompiers constatent que de la fumée s’échappe du sommet de l’immeuble (Photo MN/BMPM/Sionneau)

Les marins-pompiers ont effectué 7 sauvetages au niveau du 10e étage (Photo MN/BMPM/Sionneau)

Il était environ 18 heures ce dimanche 14 juin quand le centre opérationnel du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) est alerté pour un incendie dans un immeuble d’habitation de 13 étages de la cité des Lauriers, situé rue Marathon, dans le 13e arrondissement. Rapidement dépêchés sur les lieux, les marins-pompiers constatent à leur arrivée que de la fumée s’échappe du sommet de l’immeuble et que l’incendie concerne la cage d’escalier, entre le 10 et le 12e étage du bâtiment. Parallèlement à l’attaque du sinistre les marins-pompiers effectuent 7 sauvetages au niveau du 10e étage, au moyen d’une grande échelle. A 19 heures, le feu est éteint. Deux corps sont retrouvés dans la cage d’escalier. Il s’agit d’un enfant et d’une personne âgée. Parmi les 7 personnes secourues, une femme d’une cinquantaine d’années souffre de brûlures importantes. Elle a été transportée en urgence absolue, à l’hôpital de la Conception. 6 appartements, situés au 10, 11 et 12e étage ont été entièrement détruits par les fumées et par l’eau (rupture des canalisations en raison de la chaleur). L’intégralité des familles résidant dans cette immeuble est relogée par les services municipaux. Au plus fort de l’intervention plus de 20 engins et près de 70 marins-pompiers ont été mobilisés pour faire face à cet incendie.

Source BMPM