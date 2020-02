Marseille - Du 6 au 20 mars le Théâtre Toursky ouvre ses portes au 25e Festival russe

Accueil > Culture > Théâtre > Marseille - Du 6 au 20 mars le Théâtre Toursky ouvre ses portes au 25e (...)

"Le maître et marguerite"est un chef d’œuvre absolu (Photo Victor Drapeau)

"La folle journée" ou "Le mariage de Figaro" : du bonheur à la sauce russe (Photo Egor Aleev)

Saluons d’abord le caractère éclectique de la programmation du théâtre Toursky de Marseille ainsi que l’énergie déployée dans ce lieu par toute l’équipe et en particulier par son directeur Richard Martin, grand ami des artistes et des poètes. « Adieu Monsieur Haffmann », « Plaidoiries », « Mère et fils », « La légende d’une vie », « Charlie Bauer est amoureux », « Alévèque, revue de presse » « Compromis », « Le Misanthrope » avec Lambert Wilson et surtout l’inoubliable « Vous n’aurez pas ma haine », porté par l’exceptionnel Raphaël Personnaz, témoignent d’une volonté de couvrir tous les genres théâtraux, et surtout de mettre en valeur des performances d’acteurs ou d’actrices. Événement là encore avec du 6 au 20 mars le Festival russe qui fête ses 25 ans d’existence et qui est né d’un coup de foudre.

Un rendez-vous incontournable

Alors qu’il était membre du jury du Festival de Théâtre du Caire, Richard Martin est emballé par un spectacle russe, et décide aussitôt de créer justement un Festival russe à Marseille qui est devenu un rendez-vous incontournable depuis 1995. Mené sans défaillance, saison après saison, cet événement a su trouver sa cohérence artistique et un public toujours plus fidèle et nombreux. Au programme, du théâtre en langue originale sur-titrée avec des spectacles d’auteurs classiques et contemporains, des comédies musicales, des concerts, des œuvres cinématographiques des plus grands réalisateurs russes, des expositions, des Universités populaires, des ateliers participatifs pour les enfants, des rencontres... Après chaque spectacle, les cabarets russes prolongent la fête en musique. Au menu : chansons, danses, spécialités russes et vodka. Une occasion unique de rencontrer de talentueux comédiens et de pénétrer leur culture à travers les chants, la poésie, la danse et la musique... Ambiance festive assurée ! Parce que la culture slave ajoute à notre réflexion une vibration poétique précieuse et qu’elle offre un supplément d’âme et une singularité qui caractérisent l’histoire des peuples renaissant à la liberté après des années d’oppression, le Festival russe souhaite témoigner de la vigueur créatrice de ses œuvres littéraires et dramatiques, du souffle novateur de sa poésie, de l’inventivité de ses mises en scènes ainsi que de la puissance de ses œuvres cinématographiques. Un programme de qualité pour accompagner tout cela avec deux temps forts : « Le mariage de Figaro » et « Le maître et Marguerite » de Boulgakov mis en scène par Mendjinski, déjà donnée dans le Off d’Avignon, qui demeure un chef d’œuvre absolu.

Jean-Rémi BARLAND

Le programme

La folle journée ou le mariage de Figaro - 6 et 7 mars à 20h30

La folle journée ou le mariage de Figaro, une comédie musicale avec le Théâtre de Kazan.

Notchka - 10 mars à à 20h30

Notchka, un concert avec chœur d’enfants et piano, la musique slave et les œuvres de Dvorak, Stravinsky et Rachmaninov au programme.

Le Maître et Marguerite - 14 mars à 20h30

Le Maître et Marguerite, Le chef-d’œuvre de Boulgakov mis en scène par Igor Mendjisky.

Le légendaire n°17 - 17 mars à 20h30

Soirée cinéma avec la projection du film Le légendaire n°17 De Nikolaï Lebedev.

Le lichen des caribous - 18 mars à 20h30

Soirée cinéma avec la projection du film Le lichen des caribous, un film de Vladimir Tournaev.

Ici les aubes sont calmes - 19 mars à 20h30

Soirée cinéma avec la projection du film Ici les aubes sont calmes, de Renat Davletiarov.

Les ballets légendaires - 20 mars à 20h30

Etoiles des nuits blanches, ballet russe (Photo D.R.)

Les ballets légendaires par les Théâtres Bolchoï, Mariinsky et Mikhaïlovski, les meilleurs danseurs de Saint-Pétersbourg et de Moscou réunis sur la scène du Théâtre du Toursky.

Les soirées cabarets russes après chaque spectacle

Les cabarets russes, des soirées exceptionnelles après chaque spectacle à la salle Léo Ferré du 6 au 20 mars.

Théâtre du Toursky au16, promenade Léo Ferré 13003 Marseille - Plus d’info et réservations : www.toursky.fr