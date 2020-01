Marseille. Exposition au centre Edmond Fleg : "Super-héros, mémoire et identité juive "

Accueil > Culture > Expositions > Marseille. Exposition au centre Edmond Fleg : "Super-héros, mémoire et (...)

Le Centre Edmond Fleg démarre sa thématique sur la mémoire d’une façon surprenante ! En effet, le thème choisi cette année est « Super-héros, mémoire et identité juive ». Peut-on imaginer que les super-héros américains aient rendez-vous avec l’Histoire ? Peut-on imaginer que le fil rouge soit l’origine juive de leurs créateurs ? Ces super-héros, sont-ils des personnages de fiction nés de l’imagination d’auteurs cherchant un genre nouveau ou est-ce une méthode inédite pour propager et défendre des idées de démocratie, de liberté, de tolérance et de justice contre les régimes totalitaires ? A travers ces personnages s’affirme une volonté d’intégration des créateurs, souvent issus de la vague d’immigration juive d’Europe orientale et centrale dans les années 1880 aux USA. Dans quelle mesure le Golem, partie intégrante du folklore yiddish a été une source d’inspiration pour les créateurs des super héros ? Quel est le rôle et l’importance des super-héros dans les années 1930 et dans la seconde guerre mondiale ? Les super-héros ne meurent jamais, en 2020, sauront-ils encore nous protéger ?L’exposition « Super-héros, mémoire et identité juive » vous fera découvrir les Comics dans l’histoire américaine, vous parlera du Golem, vous plongera dans l’histoire de Superman, Captain America, vous apprendra que les super héroïnes existent, vous tracera l’histoire des comics et de la seconde guerre mondiale et mettra en lumière deux emblématiques créateurs : Jack Kirby et Stan Lee.

Vernissage de l’exposition « Super héros, mémoire et identité juive » ce mardi 28 janvier à 19 heures au Centre Fleg - 4 imp dragon - Marseille 6e - Plus d’info : centrefleg.com )