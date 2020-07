Accueil > Sports > Marseille. Football - L’Euga Ardziv, porteur de valeurs

Il y a au cœur du 12e arrondissement de Marseille, un quartier qui s’appelle Beaumont. C’est là, qu’en 1924, les rescapés du Génocide arménien ont fondé l’Union Générale Arménienne, devenue en 1964 l’Entente Union Générale Arménienne Ardziv après la fusion avec l’AS Ardziv. Voilà bientôt 100 ans que « Les Aigles » portent avec fierté sur leur maillot noir et jaune, le drapeau arménien. « 100 ans, ça se prépare deux ans avant et nous envisageons une fête grandiose », annonce Philippe Cazarian qui co-préside le club depuis cinq ans avec Roger Der Mesropian, tous deux anciens bons joueurs du club avant de préciser : « Nous sommes différents mais complémentaires. Deux présidents, ce n’est pas un luxe car les tâches sont nombreuses. L’Euga Ardziv prend un virage. On se staffe, on se structure. Nous voulons une philosophie de jeu avec une orientation générale et plus de rigueur. Nous avons deux entraîneurs à plein temps : David Le Frapper et Philippe Cuervo, son adjoint. Ce sont deux anciens professionnels qui apportent leur vécu et leur expérience. On a aussi décidé de prendre Erwan Fontaynes, un préparateur physique à plein temps aussi et qui s’occupe des U 6 jusqu’aux Seniors. Quant à Stéphane Coqu, c’est l’entraîneur des gardiens de but pour toutes les catégories. Benjamin Aynadjian est le manager général. » Et il est bien question de professionnaliser le club « tout en gardant un esprit amateur. Chaque joueur et chaque éducateur diplômé sera évalué. La saison dernière a été difficile. Nous démarrons la saison avec onze absents. Nous restons longtemps dans une spirale négative avant de connaître une bonne dynamique. Hélas le Covid 19 arrête la saison. Il nous restait huit matchs à jouer et on pouvait encore se maintenir en National 3 », insiste le Président. Il espère que le Clu sera repêché afin de rester en National 3. « Sinon, ce sera la descente en Régional 1. Avec nos 450 licenciés, nous voulons assurer la pérennité et la stabilité du club afin de garantir la transmission des valeurs de l’Euga Ardziv », conclut Philippe Cazarian qui fut avant-centre et auteur de 207 buts.

Gilbert DULAC