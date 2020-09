Marseille Horizon 2024 : plus de cent-dix bateaux en course du 18 au 20 septembre

Accueil > Sports > Marseille Horizon 2024 : plus de cent-dix bateaux en course du 18 au 20 (...)

Malgré des impératifs sanitaires contraignants, l’envie de naviguer est bien là ! Un constat enthousiasmant fait par le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon et la Société Nautique de Marseille, organisateurs de Marseille Horizon 2024, qui sont désormais prêts à accueillir, du 18 au 20 septembre, une très belle flotte de compétiteurs. « Toutes les mesures de distanciation physique ont été anticipées pour l’accueil à terre, l’objectif de cet événement inédit restant de proposer, dans 15 jours exactement, les meilleures régates possibles sur le futur plan d’eau des Jeux Olympiques à un plateau conséquent mêlant équipages, duos, solos, spécialistes et amateurs », annoncent les organisateurs.

© Yohan Brandt

A terre : une convivialité responsable

Les grands rassemblements, les accolades, les embrassades ne sont plus d’actualité. C’est la base de la distanciation sociale imposée par les mesures en vigueur, et un changement de paradigme pour les manifestations sportives. Face à cette réalité, les organisateurs de MH2024 ont cherché le plus de réponses possibles dans le but d’éviter les regroupements et les zones de passage obligées pour un grand nombre de personnes. De la confirmation des inscriptions, limitée à un équipier par bateau, à la remise des prix, réduite aux trois premiers du classement, en passant par l’éloignement physique des tableaux officiels pour chacune des classes : tout le cheminement des participants a été étudié dans ce sens. Le port de masques, fournis par l’organisation au moment de l’inscription, est de même obligatoire dès le débarquement des équipiers, c’est-à-dire sur les pontons également.

Sur l’eau : trois zones de course en rade nord et sud

Dès 9 heures du matin le premier jour, les coureurs sont attendus sur les deux sites des clubs en fonction de leurs catégories pour un briefing-masqué afin de recevoir les dernières informations de leurs comités de course. La flotte se rendra ensuite sur les différentes zones de course attribuées à chaque classe : une première zone en rade nord pour les IRC 0 à 3, placée sous la responsabilité de Philippe Faure, comité de course international, et les deux autres en rade sud, une pour les IRC 4 et les Osiris, sous le contrôle de Dominique Giorgi et la troisième pour les monotypes ainsi que les duos et les solos, dirigée par Hervé Chastel de la FFV. Au programme un savoureux mélange de parcours côtiers et de parcours construits suivants la météo et les classes, menu qui laissera la priorité à une grande course pour les IRC 0 à 3 et les solos et duos soit le vendredi, soit le samedi, en fonction des conditions et des prévisions du moment. Les organisateurs n’en font pas secret : faire naviguer tout le monde au maximum est sûrement la solution pour faire accepter au mieux l’absence de festivités à terre et garantir une large réussite de cette régate d’un genre nouveau. Il est à noter que « toutes les conditions sanitaires en vigueur lors de la régate seront imposées aux concurrents, aux arbitres, aux bénévoles et aux personnels des clubs organisateurs. Elles pourront évoluer en fonction des recommandations gouvernementales. »

Marseille Horizon 2024

Face aux contraintes d’une situation sanitaire inédite, et afin d’offrir aux régatiers le meilleur programme possible à la suite de l’annulation de la Massilia Cup [1] et de la Snim 2020 [2], les chefs de file des deux principales Délégations de Service Public du Vieux Port -le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon et la Société Nautique de Marseille - ont inscrit un rendez-vous commun totalement novateur au calendrier de la Fédération Française de Voile du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020 : Marseille Horizon 2024. L’événement sera parrainé par Lili Sebesi, membre de l’équipe de France de voile, et François Jambou, vainqueur de la Mini Transat 2019.

Source CNTL & SNM

La régate est ouverte aux classes

IRC solo

IRC double

IRC équipage

Osiris

Monotypes, Surprise, J 70, Grand Surprise

Sportboats

Plus d’info : cntl-marseille et lanautique.com