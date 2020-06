Marseille : L’autoroute A50 coupée plusieurs heures ce samedi à la suite d’un incendie

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille : L’autoroute A50 coupée plusieurs heures ce samedi à la suite d’un (...)

Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) est alerté ce samedi 20 juin vers les 14h30 à la suite d’un incendie qui s’est déclaré au niveau de l’échangeur Rabatau sur l’A50, place de Pologne, près du tunnel du Prado-Carénage (10e). L’autoroute est coupée dans un sens à partir du péage Prado-Carénage et dans l’autre à partir du rond-point Florian générant ainsi de très nombreux bouchons. Le feu qui serait « d’origine électrique » a été éteint à18h20 et a nécessité l’intervention d’une cinquantaine de marins-pompiers et la mobilisation de 15 engins. Aucun blessé n’est à déplorer. Il est à noter que quelque 3 000 foyers ont été privés d’électricité durant l’intervention...

