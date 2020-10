Marseille. La Consigne à images, centre d’initiation aux arts visuels pour les 6-16 ans ouvre ses portes dans les anciennes douanes du Vieux-Port

Accueil > Culture > Expositions > Marseille. La Consigne à images, centre d’initiation aux arts visuels pour (...)

Le Département des Bouches-du-Rhône, en collaboration avec le Centre Pompidou, installe, au cœur du Vieux-Port à Marseille, un centre inédit d’initiation aux arts visuels pour les enfants à partir de 6 ans et leurs familles : la Consigne à images. Espace de découverte, d’exploration et de pratique, le geste créatif et l’expérimentation seront au cœur de sa programmation

La Consigne à images centre d’initiation aux arts visuels © tourisme-marseille

Ce lieu de pratique unique et nouveau prendra place dans le bâtiment des anciennes douanes du Vieux-Port à Marseille en collaboration avec la Métropole Aix-Marseille-Provence. Une programmation de préfiguration sera présentée dans une partie rénovée du lieu de septembre à décembre 2020, avec des productions itinérantes du Centre Pompidou, avant l’ouverture définitive prévue en 2022.

Module Home du 30 septembre au 1er novembre 2020

Le premier événement présenté dans par la Consigne à images du 30 septembre au 1er novembre 2020 sera Module Home, un dispositif d’animation conçu par la designer Matali Crasset. Par le biais de la création, le public et les enfants sont invités à réfléchir sur l’évolution de notre environnement et de nos modes de vie, en créant des objets et des « scenarii de vie » à partir de planches à découper. Ils seront dirigés pour répondre aux questions de façon créative : dans quelles habitations vivrons-nous ? Quels seront nos moyens de locomotion ? Quels objets nouveaux apparaîtront ?

Les Oiseaux du 13 novembre 2020 au 3 janvier 2021

Après "Module home", la Consigne à images proposera "Les Oiseaux", une exposition-atelier d’Emilie Faïf et Nicolas André pour les enfants de 4 à 11 ans du vendredi 13 novembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Les Oiseaux sont une installation où les enfants imaginent l’univers des oiseaux sans les voir. Véritable plongée dans l’univers du son, l’exposition initie les enfants et leurs parents à la démarche du design sonore : faire advenir des images, des ambiances, par le truchement des sons, accepter de fermer les yeux un instant pour mieux sentir le monde qui nous entoure.

L’ouverture de La consigne à images et de ses premiers événements sont le fruit d’un contrat de coopération signé en décembre 2019 par le Département des Bouches-du-Rhône et le Centre National d’Art et de Culture Georges-Pompidou, pour offrir aux enfants et à leur famille un lieu de vie permettant de découvrir l’art moderne et contemporain par la pratique artistique.

Important : Les conditions d’accueil et de visite seront adaptées en respect des consignes sanitaires, avec une jauge de visiteurs limitée et des réservations obligatoires par mail : laconsigneaimages@departement13.fr - La consigne à images / Centre d’initiation aux arts visuels pour les 6-16 ans -1, quai du Port Marseille 2e - Horaires d’ouverture : mercredi à dimanche, 11h30-18h30 - Fermeture le 03/01/21 pour lancement de la 2e phase de travaux. Réouverture définitive courant 2022.