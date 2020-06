Marseille. La Ligue contre le Cancer 13 et Les Restos du Cœur distribuent ce vendredi 12 juin des paniers repas à l’Orange Vélodrome aux personnes touchées par la maladie.

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. La Ligue contre le Cancer 13 et Les Restos du Cœur distribuent ce (...)

Stade vélodrome de Marseille (Photo Robert Poulain)

Les personnes concernées par ce dispositif pourront se rendre le vendredi 12 Juin de 9h30 à 15h au Stade Vélodrome qui a été mis à disposition par l’OM Fondation. Elles devront se présenter auprès des bénévoles de la Ligue contre le Cancer présents à l’accueil pour bénéficier de l’un des 200 paniers repas offerts par les Restos du Cœur. Les gestes barrières devront être respectés et le port du masque est fortement recommandé. Depuis le Début de l’épidémie, La Ligue contre le Cancer accompagne au quotidien les malades et leur famille en leur proposant des remises de masques, Live Facebook sport, sophrologie, diététique, ergothérapie, aides financières aux malades, suivi psychologique et accueil téléphonique. La Ligue reste sur tous les fronts. Cette action est le fruit d’une collaboration de deux associations à but non-lucratif qui mettent en commun leur savoir-faire pour le bien de tous.