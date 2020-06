Marseille. Le Château de Forbin, nouveau lieu d’art contemporain dédié au Post-graffiti et à la scène de l’East-Village des années 80 a ouvert ses portes

Accueil > Culture > Expositions > Marseille. Le Château de Forbin, nouveau lieu d’art contemporain dédié au (...)

Ce lieu a été imaginé par trois collectionneurs passionnés, Stéphane Miquel et Caroline Pozzo di Borgo, fondateurs de Ghost, et Mr. Haegel, ancien industriel, qui ont souhaité faire découvrir au plus grand nombre leurs collections privées d’œuvres exclusives et uniques produites dans les années 80, mais aussi, et ponctuellement, des collections françaises, européennes et américaines à travers des expositions inédites racontant à la fois l’histoire d’une rébellion d’adolescents devenue langage puis courant artistique : le Post-graffiti old school et l’histoire d’un quartier infréquentable devenu un lieu créatif aux multiples facettes, l’East-Village. Enfin, et parce qu’il se veut un lieu de partage, de rencontres et d’échanges, de découvertes ou de redécouvertes, le Château de Forbin accueillera également une résidence artistique ouverte sur la scène contemporaine et des événements culturels pour offrir au public et aux collectionneurs un moment unique où chaque visiteur pourra être totalement en immersion.

Trois temps forts :

L’exposition permanente

Une rencontre privilégiée avec les maîtres de l’aérosol et les pionniers d’une scène différente, avec les trois artistes emblématiques du mouvement Post-graffiti : Rammellzee, Futura 2000 et Dondi White.

L’exposition inaugurale : Passage(s)

Il s’agit de l’exposition qui réunira plus de 130 œuvres d’une vingtaine d’artistes dont Dondi White, A-One, Rammellzee, Futura 2000, Phase2, Lady Pink, Lee Quinones, Fab5 Freddy, Daze, Crash, Richard Hambleton, Martin Wong, Don Leicht, Martha Cooper, Henry Chalfant...

Cette première exposition met en lumière toute une génération d’artistes américains issus des minorités et des ghettos new-yorkais qui ont d’abord utiliser la rue comme support d’expression avant d’appréhender la toile comme moyen d’expression. Ces fondateurs, pionniers et icônes du graffiti à la new-yorkaise ont ainsi créé le dernier grand courant artistique du XXe siècle et ont participé à la fondation d’une culture incontournable au siècle suivant, savant mélange de danse, de musique, de mode et d’art.

Des exposition temporaires prolongement des résidences artistiques

Le Château de Forbin accueillera également une résidence artistique. Les artistes seront conviés durant quelques semaines à créer dans l’atelier du château tout en y résidant, afin de découvrir l’art de vivre à la française. À la suite de cette résidence, un solo show sera proposé sur les murs de la galerie du château, située en rez-de-jardin.

La prochaine programmation des résidences artistiques :

• Du 25 juillet au 25 août : Rick Prol (East-Village)

• Du 30 août au 30 septembre Chris - Daze - Ellis (Post-graffiti)

... mais aussi une expérience inédite pour les collectionneurs, amateurs d’art contemporain

Les collectionneurs, amateurs d’art auront la possibilité de rencontrer les artistes résidents lors d’un moment privilégié, intime et convivial, tout en séjournant à leurs côtés au Château de Forbin. Ils pourront ainsi suivre le travail de l’artiste, échanger avec lui pour découvrir son univers et participer en live à sa création artistique.