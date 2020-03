Marseille. Le Théâtre du Gymnase victime de son âge voit sa capacité réduite avant sa fermeture pour travaux

Accueil > Culture > Théâtre > Marseille. Le Théâtre du Gymnase victime de son âge voit sa capacité réduite (...)

© Théâtre du Gymnase /José Nicolas

Une jauge divisée par deux, une période de travaux qui oscille entre 18 et 24 mois, le théâtre du Gymnase de Marseille, l’un des plus anciens [1], fait grise mine ou plutôt son directeur depuis 1993, Dominique Bluzet qui, via un communiqué plante le décor. Il évoque alors un vaste projet de réhabilitation -un rafraichissement des lieux visant les moquettes, les fauteuils et autres peintures- lancé depuis plusieurs mois par la ville de Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. « Une première étape de visite de contrôle a eu lieu début février et, a cette occasion, explique-t-il, il a été décelé des problèmes sur les balcons du théâtre. Pour des raisons de sécurité et par mesure de précautions maximales, les services techniques de la Ville nous ont demandé de condamner dès maintenant les balcons du théâtre ». Mais insiste-il : « Le Gymnase n’est pas menacée. Au contraire, grâce au soutien des collectivités, nous retrouverons, dans un environnement transformé, un théâtre entièrement restauré, plus beau, plus confortable et à même de remplir ses missions de service public de la culture ». Toujours est-il que pour l’heure, la capacité d’accueil passe de 680 places à 300. Reste à savoir comment le directeur va gérer la quelque vingtaine de spectacles de cette saison 2020 ? Va-t-il les répartir au sein des autres établissements qu’il gère entre Aix-en-Provence et Marseille sous le nom de "Les théâtres" ? Ou bien les spectacles seront intimistes ? Dominique Bluzet apportera bientôt quelque éclairage...

Anna CHAIRMANN