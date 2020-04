Marseille. "Les 4 kilomètres des confinés solidaires" : une course pour soutenir les soignants de l’AP-HM

Accueil > Sports > Marseille. "Les 4 kilomètres des confinés solidaires" : une course pour (...)

"Et je cours, cours, cours dans les rues de ma ville" (Photo archive Patricia Maillé-Caire)

Chaque semaine, un défi de taille est lancé aux coureurs débutants, amateurs ou professionnels : parcourir 4km en respectant les mesures de confinement. Une performance sportive hors du commun en cette période de confinement qui permettra de récupérer des fonds pour les Hôpitaux Universitaires de Marseille -AP-HM. Cette course a été imaginée par Alain Minassian, gestionnaire du site Courir en France.

Le principe est simple :

• s’inscrire sur le site Courir en France ;

• récupérer son dossard virtuel d’un coût de 4 euros (somme entièrement reversée au fonds de dotation des Hôpitaux Universitaires de Marseille : Phocéo) ;

• parcourir 4 km, chez soi ou à moins d’un kilomètre de son domicile en effectuant des allez retours par exemple ;

• Facultatif : chronométrer son temps et l’envoyer au site.

Kamel Amiri, célèbre speaker, préside ce samedi à 11h30 une cérémonie en live sur sa page Facebook pour annoncer le podium. Des cadeaux sont à gagner par tirage au sort parmi les inscrits (bons d’achat).

La participation est ouverte à tous quel que soit son lieu de résidence. La précédente course a ainsi vu des participants des Pays-Bas ou du Canada venir renforcer les rangs des coureurs français. Benoit Z, marathonien français, détenteur du record de France sera le parrain d’honneur de la course de cette semaine qui prendra fin le 25 avril 2020. Un joli défi qui pourra égayer le confinement et participer au financement des projets et des initiatives pour soutenir les équipes en première ligne face au Covid-19 à l’AP-HM, mais également dans les prochaines semaines pour continuer à soutenir les initiatives et les projets des équipes du 3e CHU de France. L’opération dure jusqu’au 16 mai.

Inscription à la course : ICI

Plateforme de don pour Phocéo