Marseille. Les Dimanches de La Canebière "Service à tous les étages" : Performance d’escalade artistique sur la façade du Palais de la Bourse

Accueil > Art de vivre > Bons plans > Marseille. Les Dimanches de La Canebière "Service à tous les étages" : (...)

Performance d’escalade artistique d’Antoine Le Menestrel grimpeur de haut niveau (Photo Fred Massé)

Dans le cadre des Dimanches de la Canebière, la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence et le Théâtre du Gymnase proposent une performance d’escalade artistique intitulée « Service à tous les étages » de la Compagnie Lézards Bleus le dimanche 26 janvier. A travers cette animation, l’artiste Antoine Le Menestrel, grimpeur de haut niveau dans les années 80, part à la rencontre des façades du Palais de la Bourse pour en révéler toute la singularité. « Ma scène, ce sont vos monuments, dont je révèle les mystères par la face grand public. Mes chemins d’altitude sont poétiques, chorégraphiques et spectaculaires. Tel un "Folambule", je voyage à la rencontre de mes rêves », déclare l’artiste.

Informations pratiques :

« Service à tous les étages »- Palais de la Bourse - 9, la Canebière - Marseille (1er) le dimanche 26 janvier à 11h et 15h45 - Durée 30 minutes