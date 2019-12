Marseille. Les jeunes locataires de 13 Habitat sous le charme des jouets anciens au Mucem

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Les jeunes locataires de 13 Habitat sous le charme des jouets (...)

les jouets fabriqués par les enfants de différents centres sociaux exposés au Mucem (Photo DR/13Habitat)

Six-cents jeunes locataires du bailleur social 13 Habitat, encadrés par les animateurs et accompagnants de 20 centre sociaux partenaires, ont découvert l’univers féérique des jouets anciens marseillais, mercredi 18 décembre, au Mucem à Marseille. Ce dernier propose, en effet, une superbe exposition intitulée « Massilia Toy », rassemblant plus de 200 jouets traditionnels ayant été fabriqués il y a des décennies par des artisans provençaux. Cette après-midi festive, organisée en prélude de Noël, a également permis aux 600 enfants de jouer avec une partie de ces jeux (circuits de trains et de voitures en bois, dinettes à l’ancienne, etc.), de décorer un sapin de Noël, de regarder des films d’animation et de repartir avec de petits cadeaux made in France et des friandises. Parmi ces 600 enfants, 150 ont participé en amont (novembre / décembre) à des ateliers de création de jouets organisés dans les centres sociaux. Leur production est exposée au Mucem pendant toutes les vacances de Noël (entrée gratuite). « Chaque année, nous réservons à nos jeunes locataires un Noël magique, explique Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat. Après la fête foraine catalane à la Cité des arts de la rue en 2016, le coulisses du Père Noël à la Friche de la Belle-de-Mai en 2017 et le cirque Medrano sur le J4 en 2018, cette année le monde du jouet marseillais traditionnel en a fait rêver plus d’un. ».

La rédaction