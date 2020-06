Marseille : Letsignit surfe sur la nouvelle fonctionnalité de Microsoft Outlook dédiée aux signatures mails

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille : Letsignit surfe sur la nouvelle fonctionnalité de Microsoft (...)

Fondée en 2013 à Marseille, Letsignit développe une solution B2B permettant de créer, d’attribuer et de gérer toutes les signatures des collaborateurs de l’entreprise et d’y intégrer des bannières marketing ciblées. La start-up est « Gold Microsoft Partner », et à ce titre, travaille de concert avec le géant informatique pour automatiser toujours davantage les signatures mails et multiplier leur impact. Il y a quelques jours, les problématiques de la gestion des signatures mail et du besoin d’automatiser les process ont été mises en lumière par Microsoft. La multinationale entend en effet déployer, dès juin 2020, une nouvelle fonctionnalité permettant d’enregistrer la signature mail des utilisateurs Office 365 dans le cloud.

© Letsignit

Homogénéiser la signature des entreprises

Le déploiement de ce nouveau service souligne le besoin évident d’homogénéiser les signatures afin de garantir aux entreprises le respect de leur identité et le contrôle sur leur marque. Mus par cet objectif commun, Letsignit et Microsoft travaillent ensemble afin de permettre aux utilisateurs d’Office 365 de prendre en main leurs signatures mail avec des fonctionnalités extrêmement avancées pour amplifier la marque et les campagnes de communication. Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Outlook sur PC configurent leur signature sur chaque PC sans lien avec leur compte Office 365. Conséquence : lorsqu’ils changent d’appareil ou réinstallent Windows, ils perdent leur signature et doivent tout recommencer. Ces problématiques sont généralement résolues par les DSI qui dépensent du temps et de l’énergie sur un sujet à peu de valeur ajoutée à leurs yeux. Pourtant, les professionnels le savent bien : les signatures mail représentent la carte d’identité de l’entreprise, son identité digitale, mais aussi un formidable territoire d’expression pour diffuser des campagnes de communication à tous ses interlocuteurs.

Une fonctionnalité uniquement sur Outlook Desktop

Si Microsoft commence à s’intéresser au problème en proposant à ses utilisateurs de stocker leur signature dans le cloud afin qu’ils puissent garder leur signature d’un PC à l’autre, l’outil développé par Letsignit va plus loin. Là où cette nouvelle fonctionnalité s’appliquera individuellement pour les utilisateurs, elle ne permettra pas de distribuer massivement les signatures mail à tous les employés d’une société, sur la base d’un ou plusieurs modèles prédéfinis. Dans un premier temps, la synchronisation sera effective uniquement sur Outlook Desktop. Pour Outlook Online, ou encore sur Outlook mobile il faudra attendre. En attendant, les équipes R&D de Microsoft se sont d’ores et déjà rapprochées des équipes Letsignit afin d’améliorer le processus et de s’assurer qu’il n’y ait aucun impact sur les clients du spécialiste des signatures mails. Rappelons qu’à ce jour, plus de 200 000 utilisateurs font déjà confiance à Letsignit pour standardiser et transformer leurs signatures mails, dont Sephora, Groupe Pernod Ricard, Les Mousquetaires, Alain Afflelou, Fédération Française de Football, Médiamétrie, etc.

Dominique GONOD - #techsnooper