Marseille. Liste des nouvelles délégations attribuées à des conseillères et des conseillers municipaux

La mairie de Marseille © Hagay Sobol

« Avec mon équipe municipale, nous nous sommes engagées à garantir aux Marseillaises et aux Marseillais une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. Dans cette optique, nous avons souhaité renforcer notre gouvernance. J’ai donc attribué de nouvelles délégations à des conseillères et conseillers municipaux, par arrêtés du 11 septembre 2020 », déclare la maire de Marseille Michèle Rubirola en introduction de la présentation des nouvelles délégations...

Véronique Brambilla - conseillère municipale déléguée à la revue Marseille - adjoint de rattachement : Benoît Payan.

Sophie Camard - conseillère municipale déléguée à la réforme de la loi PLM.

Marie-José Cermolacce - conseillère municipale déléguée à l’économie sociale et solidaire - adjoint de rattachement : Laurent Lhardit.

Jean-Pierre Cochet - conseillère municipale déléguée aux relations avec le corps consulaire - adjoint de rattachement : Arnaud Drouot.

Nouriati Djambae - conseillère municipale déléguée à l’accès aux droits et aux Écoles de la deuxième chance - adjoint de rattachement : Arnaud Drouot.

Didier El Rharbaye - conseillère municipale déléguée à la vie nocturne - adjoint de rattachement Rebecca Bernardi.

Hattab Fadhla - conseillère municipale déléguée aux cimetières - adjoint de rattachement : Sophie Roques.

Lydia Frentzel -conseillère municipale déléguée à la citoyenneté de la jeunesse - adjoint de rattachement : Théo Challande Nevoret.

Josette Furace -conseillère municipale déléguée à la vie dans les quartiers - adjoint de rattachement : Benoît Payan.

Aïcha Guedjali - conseillère municipale déléguée à la lutte contre les perturbateurs endocriniens et les nuisibles - adjoint de rattachement : Christine Juste.

Christophe Hugon - conseillère municipale déléguée à la transparence et l’open data municipal - adjoint de rattachement : Olivia Fortin.

Isabelle Laussine - conseillère municipale déléguée aux personnes en situation de handicap, l’inclusion et l’accessibilité - adjoint de rattachement : Benoît Payan.

Zoubida Meguenni - conseillère municipale déléguée au développement du lien social pour une ville écologique, solidaire et populaire - adjoint de rattachement : Ahmed Heddadi.

Eric Mery - conseillère municipale déléguée à la stratégie patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et les édifices cultuels - adjoint de rattachement : Joël Canicave.

Fabien Perez - conseillère municipale déléguée aux financements européens - adjoint de rattachement : Laurent Lhardit.

Perrine Prigent - conseillère municipale déléguée à la valorisation du patrimoine et l’amélioration des espaces publics - adjoint de rattachement : Mathilde Chaboche.

Hedi Ramdane - conseillère municipale déléguée à la jeunesse - adjoint de rattachement : Marie Batoux.

Nathalie Tessier -conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes - Rattachée à Michèle Rubirola, maire de Marseille.