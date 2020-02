Marseille. Marc Pietri, un visionnaire, un bâtisseur s’en est allé

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Marc Pietri, un visionnaire, un bâtisseur s’en est (...)

Marc Pietri, un bâtisseur s’en est allé (Photo Philippe Maillé)

Marc Pietri, le PDG du groupe Constructa symbolisait la vie, puissant, sportif, passionné, il savait défendre, promouvoir son entreprise comme peu, tout en le conjuguant avec un humanisme certain et une vision pour son groupe tout comme pour Marseille. On se souvient encore de la présence d’un rabbin, d’un prêtre et d’un imam pour une cérémonie multiconfessionnelle qu’il avait organisé devant la Tour La Marseillaise. Il expliquait alors : « Il ne s’agit pas là d’une protection mais d’un symbole, le SOS, selon la formule de Luc Plamandon d’un humain en détresse qui lance un appel pour que nous vivions ensemble ». Il est mort ce vendredi 28 février à l’âge de 73 ans. Marié et père de trois enfants, il présidait depuis près de 45 ans aux destinées de Constructa, premier groupe français indépendant de services immobiliers. Le propos qu’il avait tenu lors de cette cérémonie prend encore plus de force aujourd’hui : « La tour est un geste, un élan vers le ciel, qui a plusieurs significations. Plus on s’élève et plus le spirituel prend le pas sur le temporel. Et plus on s’élève, plus le désir de graver dans une quasi éternité la volonté d’être, de bâtir pour d’autres générations apparaît. Multiconfessionnelle, parce qu’au fond, il faut bien admettre que les hommes ont besoin de Dieu, d’un Dieu, car il est difficile d’avoir une vie sans spiritualité et sans interrogation sur le monde et ses mystères. Les hommes et les femmes ont inventé les religions, parfois contradictoires, parfois cruelles, mais avec, au fond, un seul but, celui de permettre aux femmes et aux hommes de vivre ensemble sur une même planète. J’ai voulu une cérémonie multiconfessionnelle pour démontrer que par-delà les différences, toutes les religions sont unies pour espérer un avenir meilleur et que les dérives n’entachent pas la réalité de la volonté de chacun d’avoir compris qu’ils ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre, et qu’en fait c’était la condition sine qua non de la survie de l’espèce de l’humanité ». C’est le groupe qui, le premier, a donné l’information dans un communiqué . « C’est avec une infinie tristesse que le groupe Constructa annonce le décès soudain de Marc Pietri en début de matinée ce jour à Paris ». Rappelant : « Il aura conduit le groupe Constructa à un niveau d’excellence pour en faire le premier groupe de services immobiliers indépendant en France. Marc Pietri était un humaniste, un amoureux de la vie, un homme de convictions et de vision. Un passionné de l’immobilier au service des femmes et des hommes, et de la ville. Ce Marseillais nourrissait un lien fusionnel avec sa ville dont il était l’un des fervents ambassadeurs. Aujourd’hui sa famille, le conseil d’administration, l’équipe dirigeante et ses collaborateurs pleurent un homme d’exception. Constructa rend hommage à un homme dont la liberté d’entreprendre et la vision auront permis de porter les plus beaux projets, les plus audacieux, en France, en Europe et aux États-Unis ». Et de souligner que « sous sa direction, le Groupe est passé de 550 000 euros à presque 300 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé et de 16 à plus de 200 collaborateurs ». Marc Pietri était Chevalier de l’Ordre national du Mérite et Commandeur de l’Ordre la Légion d’honneur, citoyen d’honneur des villes de Genève, de Miami, de Cannes et de Marseille et également Ambassadeur du Val Fourré à Mantes-la-Jolie. Marc Pietri a été primé lors des Pierres d’Or 2014 dans la catégorie Manager de l’année.

La CCI Aix-Marseille Provence déclarera : « C’est avec une grande tristesse que les élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence et son Président Jean-Luc Chauvin, ont appris le décès brutal de Marc Pietri, Président Directeur Général du groupe Constructa, devenu sous sa houlette le premier groupe de services immobiliers indépendant en France ». Pour Jean-Luc Chauvin : « Nous perdons un entrepreneur visionnaire, bâtisseur et audacieux qui avait Marseille chevillée au corps et qui a su avec sa tour emblématique - La Marseillaise - faire rayonner notre ville dans le monde entier ». « Marc Pietri, poursuit-il, était de ces entrepreneurs qui ne renoncent jamais, toujours porté par une nouvelle idée, un nouveau défi. Fort de sa réussite entrepreneuriale américaine et de ses nombreuses réalisations outre-Atlantique, il rêvait grand pour Marseille avec sa skyline implantée en plein cœur d’Euroméditerranée. Il était de ces hommes de caractère qui ne laissent jamais indifférents devant la force de conviction qu’ils déploient pour concrétiser leurs projets. Il restera à jamais un exemple en nous donnant, à nous chefs d’entreprise, l’envie d’oser pour transformer durablement notre territoire et construire la ville de demain. Gardons en mémoire sa personnalité attachante, son amour de Marseille, sa faconde et son énergie communicative. Notre tristesse est immense et nous nous associons à la douleur de sa famille, de sa femme, de ses trois enfants et petits-enfants et des collaborateurs du groupe Constructa en leur présentant nos condoléances les plus sincères ».

Michel CAIRE