Marseille. Opéra et Odéon : spectacles annulés, billets remboursés

(Photo Patricia Maillé-Caire)

A la suite des décisions gouvernementales prises ces dernières semaines afin d’éviter la propagation du Coronavirus, le Théâtre de l’Odéon et l’Opéra de Marseille se sont vus dans l’obligation de fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre. Ainsi plusieurs spectacles sont annulés dans les deux salles : Violettes Impériales, l’Artn’acœur, Zingari, La Diva sans voix (concert de musique de chambre), Adrienne Lecouvreur, Les dimanches d’Offenbach, La Moustache, Véronique et Carmen. Si vous avez acheté vos billets à l’un des guichets de l’Opéra ou de l’Odéon ou sur billetterie.marseille.fr, vous pouvez dès la fin du confinement envoyer vos billets (ou vos e-billets pour les commandes via le site internet) accompagnés d’un RIB (impérativement au même nom que celui inscrit sur le billet) par courrier uniquement aux adresses suivantes : Opéra de Marseille - Service Location, 2 rue Molière, 13233 Marseille Cedex 20. Théâtre de l’Odéon - Régie Comptable, 162, La Canebière 13233 Marseille Cedex 20. Les deux maisons seront en mesure de procéder au remboursement dès la reprise d’activité du service billetterie. Il n’y pas de délai fixé pour recevoir vos demandes de remboursements. les personnes n’ayant pas acheté de billets au guichet de l’Opéra ou de l’Odéon ou sur le site billetterie.marseille.fr sont invités à se rapprocher de leur point de vente pour les modalités de remboursement.