Marseille. Ouverture du jardin botanique du parc Borély

(Photo Hagay Sobol)

Depuis le 30 mai 2020, les musées connaissent une réouverture progressive. Dans cette continuité, le musée Borély ainsi que le jardin botanique Édouard Marie Heckel, situés dans l’enceinte du parc Borély ouvrent leurs portes ce jeudi 18 juin 2020. Pour son ouverture, le musée Borély accueille l’exposition « L’Héritage surréaliste dans la mode »jusqu’au 27 septembre 2020. Le jardin botanique sera accessible gratuitement du mardi au dimanche, de 10 heures à 18 heures sans interruption et en accès libre pour les particuliers. Les préconisations sanitaires liées au Covid 19 devront être respectées, particulièrement la distanciation sociale. En revanche, le port du masque n’est pas exigé au sein de cet espace non confiné. Afin de garantir les meilleures conditions de visite, la capacité maximale d’accueil, en simultané, a été limitée à 50 personnes.

Ainsi, l’accès au jardin botanique s’effectuera sous les conditions suivantes :

• sur réservation auprès de : jardinbotanique.borely@marseille.fr pour les groupes

(10 personnes dont l’accompagnateur).

• sur réservation auprès d’Allo Mairie (Tel : 30 13 / numéro gratuit) pour les visites

guidées proposées uniquement le mercredi et le samedi de 16h à 18h, à partir du

24 juin 2020.

La Ville de Marseille rappelle que les chiens, même tenus en laisse ne sont pas admis sur le site, que les cycles et trottinettes ne sont pas autorisés, et que toute dégustation

d’aliments est interdite.

Plusieurs thématiques offrent au public un vaste tour d’horizon des jardins du monde.

Le Jardin chinois

Inauguré en 2004 dans le respect des traditions chinoises, ce jardin est le fruit de la collaboration entre Marseille et Shanghaï dans le cadre du jumelage des deux villes.

Ce jardin traditionnel a vocation à recréer l’image d’une nature idéale. Il s’articule autour d’un pavillon, d’un kiosque et d’un bassin dans lequel évoluent des carpes Koï.

Le Jardin japonais

Inauguré en 2011, pour célébrer les cérémonies du 50e anniversaire du jumelage Kobe-Marseille. Il est réalisé dans le style "Chisen kai yu shiki" ("jardin de promenade autour d’un étang") style très représentatif des jardins japonais.

Il représente un lieu de contemplation et de méditation. Il accueille chaque année en octobre, la "Fête de l’Automne" en collaboration avec le Consulat du Japon.

Le Jardin des plantes médicinales

Inspiré du Jardin des Simples du Moyen-Âge, il présente des plantes locales aux vertus médicinales utilisées par l’homme ou l’industrie pharmaceutique. Elles sont présentées par thème, en fonction de leur effet curatif : la digestion, la peau, le système nerveux...

Les plantes d’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud offre la plus importante biodiversité végétale de la planète.

Le jardin abrite environ 300 espèces issues de ce vaste pays aux climats et aux reliefs variés, sur des plates-bandes extérieures et la serre présente de nombreuses plantes succulentes, typiques des zones désertiques.

Les plantes grimpantes

Créé en 1980, ce jardin de pergolas regroupe près de 100 espèces végétales, issues des cinq continents, et adaptées à notre climat.

Le jardin des plantes succulentes

Au sein d’un aménagement contemporain, ce jardin se compose principalement d’une cinquantaine d’espèces d’agaves pouvant résister au climat méditerranéen. Les plus frileuses sont regroupées sous une serre tunnel avec d’autres cactées de collection.

Le Palmetum

Il met en valeur une soixantaine d’espèces de palmiers pouvant s’adapter à notre climat, issues de toutes les régions du monde.

Le jardin méditerranéen

Ce jardin sec rassemble des plantes originaires du bassin méditerranéen ou d’autres régions du monde, dont le climat est comparable à celui de Marseille. Il est composé d’une zone de restanques et d’un secteur rocheux avec une mare et une cascade.

Le potager

Il présente une sélection de légumes botaniques qui proviennent de différentes parties du monde et qui poussent sous un climat tempéré.