Marseille. Philippe Korcia élu Président de l’UPE 13

Philippe Korcia le nouveau président de l’UPE 13 (Photo Robert Poulain)

A la présidence de l’organisation syndicale depuis le mois d’octobre 2019 à la suite de la démission de Johan Bencivenga son prédécesseur, « Philippe Korcia a assuré la transition et peut désormais poursuivre son mandat pour une durée de cinq ans. » Chef d’entreprise militant et engagé, explorateur d’un nouveau monde économique naissant, Philippe Korcia propose un programme en trois axes prenant en compte les bouleversements liés à la crise de la Covid 19. « Défendre, rassembler, renforcer le réseau et l’influence de l’Upe 13 » sont à la base de sa mandature. Un triptyque « créateur de valeur et de progrès qui s’accompagnera d’une réflexion ambitieuse sur la réussite des transitions à mener (numériques, économiques, environnementales, managériales). » Avec un monde économique éprouvé par l’actualité, il importe pour Philippe Korcia d’animer une Upe 13 « ouverte, force de proposition, militante, pour renforcer le développement et l’attractivité de notre territoire. » « Plus que jamais les entreprises ont besoin de nous, de nos conseils, de notre aide, de notre accompagnement. Tout comme nous avons besoin d’elles pour construire le monde de demain. Je suis honoré de leur confiance et de poursuivre cette mandature afin d’assurer la continuité du travail entamé, et contribuer au rayonnement de chaque entrepreneur de ce territoire », souligne Philippe Korcia.

