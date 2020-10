Marseille : Quand "Happy Funky Family" transforme les photos de famille en œuvre d’art

Accueil > Culture > Marseille : Quand "Happy Funky Family" transforme les photos de famille en (...)

Les deux sœurs les "Happy Funky Sisters", Caroline Filou Heukamp et Nathalie Boscq et leur œuvre d’art personnalisée © Happy Funky family

L’idée revient à deux sœurs, les Happy Funky Sisters, Caroline Filou Heukamp et Nathalie Boscq, globetrotteuses dans l’âme et amoureuses depuis toujours de la famille et du beau. La joie, l’humour, la générosité et un peu de folie font parties intégrantes des traits de leur famille. « Ce projet célèbre les liens du cœur qui nous sont chers, offrir de l’amour à ceux qu’on aime et comme dirait le chanteur M "on ne dit jamais assez aux gens qu’on aime, qu’on les aime !" », soulignent les deux sœurs qui ont mené à bien leur projet dès le mois de juin dernier. L’ambition de Caroline et Nathalie est de réhabiliter la tradition du portrait de famille et de la commande artistique. Leur plateforme numérique est la seule à proposer une sélection pointue d’artistes internationaux prêts à réaliser un portrait de famille à la commande. Elles en ont sélectionné une vingtaine à travers le monde qu’elles souhaitent « talentueux et prometteurs et qui partagent les mêmes valeurs de bienveillance et de famille que nous ».

© Happy funky Family

Le processus de commande sur la plateforme se veut simple, transparent, joyeux et efficace avec la possibilité de télécharger les photos de famille directement sur le site. Le client n’a qu’à choisir en fonction de son budget et de la technique qui l’attire le plus (peinture, dessin, broderie, céramique, collage, etc…). Les deux sœurs se chargent de gérer la relation avec l’artiste pour lui ! « A l’heure de la digitalisation du marché de l’art, nous souhaitons ajouter à notre site des fonctionnalités innovantes afin d’améliorer l’expérience client et de rester ludique comme mettre les tableaux en situation, simuler des portraits… », expliquent Caroline et Nathalie qui ont déjà imaginer leur développement. Elles veulent ainsi mettre en place des collaborations et partenariats avec des « Happy marques » comme Cyrillus, Bompard, Smallable, Emoi Emoi… qui partagent les mêmes valeurs et qui sont complémentaires à leur offre. Elles ont aussi l’ambition de se lancer à l’international, déjà sur le marché européen, elles envisagent de proposer d’ici plus d’un an leur concept en Amérique du nord et en Asie. Les clients de Happy Funky Family sont avant tout la famille au sens large : des frères et sœurs, la tribu familiale (composée ou recomposée), une bande de copains, des collègues, son animal de compagnie… « Nous ciblons les amoureux de l’art et de la décoration, les amoureux du beau et des pièces uniques qui racontent une histoire, les amoureux de cadeaux personnalisés et originaux, les expatriés souvent loin de leur famille », expliquent les deux sœurs qui ne négligent pas les entreprises qui souhaitent offrir des cadeaux et réaliser des portraits au sein de l’entreprise et mettre en avant la réalisation d’œuvres d’art et de cadeaux fédérateurs qui ont du sens. Quant au prix, il oscille entre 95€ et 2 500€ avec une livraison gratuite en Europe et un délai entre 3 et 5 semaines pour une commande sur mesure, à la taille et la technique choisies par le client.

Dominique GONOD #TechSnooper

plus d’info happyfunkyfamily.com