Marseille. Remise du pallium à Mgr Aveline ce dimanche 27 septembre à 16 heures en la cathédrale de la Major

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Remise du pallium à Mgr Aveline ce dimanche 27 septembre à 16 (...)

Messe d’installation épiscopale de Mgr Aveline en la cathédrale de la Major le 16 septembre 2019 (Photo archives Destimed/R.P.)

Le nonce apostolique Mgr Celestino Migliore, ambassadeur du Pape en France, remettra, ce dimanche 27 septembre à 16 heures, le pallium à l’archevêque de Marseille Mgr Jean-Marc Aveline. Le pallium est une écharpe de laine blanche dont la tradition remonte au IVe siècle, et qui symbolise l’union avec le Pape. L’événement aura lieu au cours de la messe de rentrée du diocèse de Marseille qui se tiendra dimanche entre 16 heures et 18heures à la Major. Cette messe sera l’occasion pour l’archevêque de donner le cap au diocèse pour cette nouvelle année « scolaire ».

Deux axes forts émergent : « Les activités de l’Église et des fidèles doivent se poursuivre sans céder à la peur, dans le climat anxiogène que nous vivons tous, car la vie continue malgré tout ; l’Église catholique de Marseille doit être encore davantage au service du monde et de la société, et elle doit rester mobilisée pour être au service de l’ensemble de nos concitoyens, particulièrement les plus souffrants. » En raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19, « la célébration de dimanche sera bien sûr soumise au respect du protocole sanitaire et des consignes seront données sur place. » Pour permettre au plus grand nombre de s’associer à cet événement, le Diocèse de Marseille retransmettra la cérémonie en direct sur son site internet et sa chaîne YouTube, de même que la radio Dialogue RCF.

La rédaction