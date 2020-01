Accueil > Provence > Société > Marseille. Salon Planète Biodiv’ le samedi 8 février au Parc Chanot

(Photo Robert Poulain)

Protéger la biodiversité, c’est nous protéger

La biodiversité est le tissu vivant de la planète. Indispensable à tous, elle fournit l’oxygène de l’air, l’alimentation, l’eau, l’énergie, la fertilité des sols, de nombreux matériaux et médicaments. Mais cette biodiversité est en crise. Les extinctions d’espèces s’accélèrent et la biodiversité décline à un rythme sans précédent. Destruction et fragmentation des milieux naturels, pollutions, surexploitation des ressources naturelles, introduction d’espèces exotiques envahissantes, auxquelles s’ajoutent les dérèglements climatiques. « Notre défi aujourd’hui ? Réconcilier progrès et nature. Innover "utile" pour l’humanité en préservant et développant la biodiversité », indique l’équipe de Planète Biodiv

Un salon pour promouvoir les initiatives et innovations pour la biodiversité

De nombreuses associations, institutions, entreprises, scientifiques, journalistes et inventeurs regorgent d’idées géniales partout dans le monde. Ils ont déjà créé des technologies ou réorganisé des systèmes, voire juste inspiré des personnes et les solutions positives qui protègent la biodiversité fusent. Le but de Planète Biodiv est de montrer au public « la diversité des innovations et des profils de sauveteurs de la biodiversité qui ne sont pas forcément ceux auxquels l’on pourrait s’attendre. De quoi donner envie à tout le monde de s’y mettre. Des rencontres pour apprendre, réfléchir et agir ensemble. Des conférences Flash pour comprendre les causes majeures d’extinction de la biodiversité, le procès de Neptune sur la responsabilité des océans qui ne travaillent plus assez pour compenser toute notre pollution, le lancement du challenge #Marseilletri2020 avec Citeo, 3 agoras de débats grand public, des alternatives & expérimentations, 3 world cafés sur les déchets, l’alimentation et la santé animés en intelligence collective, le Hub des spécialistes qui répondront à toutes les questions, des animations pour les enfants... »

Marseille passe à l’action pour la biodiversité

En 2020, Marseille sera ville d’accueil du prochain Congrès international de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Sa mission est d’influencer, d’encourager et d’assister les sociétés du monde entier, dans la conservation de l’intégrité et de la diversité de la nature, ainsi que de s’assurer que l’utilisation des ressources naturelles est faite de façon équitable et durable. Planète Biodiv’ est l’espace de rencontres et d’échanges pour sensibiliser les acteurs de l’économie et les citoyens de notre région aux enjeux et avoir les outils nécessaires

pour passer à l’action.

La rédaction

Plus d’info : planete-biodiv.org