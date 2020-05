Accueil > Sports > Marseille. Vélo Club La Pomme : le cyclisme en mode déconfinement

Photo illustration Philippe Maillé

Lentement mais sûrement, la pratique du sport reprend après deux mois de confinement strict et sévère. Le cyclisme n’échappe pas à certaines règles qui doivent encore être respectées à la demande du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ainsi, les cyclistes peuvent rouler à dix mètres de distance les uns des autres. Les entraînements collectifs sont permis dans le respect d’un plafond de dix coureurs et de l’espace de dix mètres. Le but est de parvenir à des entraînements dirigés pour avoir des simulations de confrontations. Les compétitions sont cependant interdites jusqu’à la fin du mois de juillet. Président d’honneur du Vélo Club La Pomme Marseille, Jean-Pierre Carminati connaît le sujet avec son expérience : « La distance exigée est passée de trente mètres à vingt puis maintenant à dix. Ce n’est pas très réaliste pour les compétitions. A l’entraînement, on ne peut pas sortir en peloton. La sueur provoquée par les efforts dégage de la vapeur d’eau qui peut contenir les particules du virus. Sport individuel, le cyclisme est aussi un sport d’équipe. J’espère que le calendrier des courses amateurs qui concerne nos licenciés sera respecté. Quant aux professionnels, ils seront sur les vélos au mois d’août. Je souhaite, comme tous les amoureux de la Petite Reine, que le Tour de France se déroulera aux dates prévues} », conclut Jean-Pierre Carminati toujours aussi passionné pour son club et pour le cyclisme.

Gilbert DULAC